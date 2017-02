Joop trennt sich von Potsdamer Villa

Der Modedesigner Wolfgang Joop hat überraschend seinen bisherigen Potsdamer Wohnsitz, eine Villa am Heiligen See, verkauft. Wie die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ berichten, soll der Mäzen Hasso Plattner das Gebäude mit seiner Hasso Plattner Stiftung erworben haben.

Laut Stiftungsvorstand Fritz Mang soll die Villa künftig nicht mehr privaten Wohnzwecken dienen. Wie sie konkret genutzt werden soll, wollte der Vorstand der Plattner-Stiftung noch nicht verraten.

Wolfgang Joop, mittlerweile 72-jährig, will dem Bericht zufolge mit seinem Lebenspartner Edwin Lemberg auf das Joopsche Familienanwesen im Potsdamer Ortsteil Bornstedt umziehen, wo sowohl seine Ex-Frau als auch Kinder und Enkelkinder bereits wohnen. Es sei Zeit, „mit leichtem Gepäck zu reisen“, sagte Lemberg der Zeitung. Sie hätten zudem eine Wohnung in Berlin und eine neue Residenz auf Ibiza. In Berlin hat auch Joops Modelabel „Wunderkind“ seit vergangenem Jahr seinen Sitz.