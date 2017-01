Kann Inditex’ Lefties H&M und Primark 2017 Konkurrenz machen?

Lefties, das ist die weniger bekannte kleine Schwester von Zara aus dem Hause Inditex. Und Lefties schickt sich an, den Modeketten um Niedrigpreissegment, allen voran H&M und Primark, den Marktanteil streitig zu machen. Als Outlet-Format in Spanien gegründet, ist die Brand heute mit 134 Filialen auch in Mexiko, Portugal und Russland vertreten und bereitet sich auf den internationalen Rollout vor. Den Anfang machte im Dezember 2016 die Eröffnung eines Stores in der Doha Mall in Qatar.

Lefties nimmt unter den Inditex-Marken eine Vormachtstellung ein

Erst im November hatte Lefties sein Logo erneuert, Stores und Online-Plattform auf Vordermann gebracht und so sein Image beim Kunden aufpoliert. Obwohl die Website zwar bisher Onlineshopping anbietet, können Produkte online aber reserviert und im Store abgeholt werden. Der Look der Website erinnert dabei stark an Zara. Ebenso wie dort werden eine große Auswahl an Mänteln, Jeans, Oversized-Tops, Kleider, Sportswear, Accessoires und Schuhe angeboten. Auch Trend-Editorials wie ‚Modern Countryside’ sind auf der Seite zu finden.

Was einst als Post-Rezessions-Popup-Shop begann, mausert sich jetzt zu einem der beste Pferde im Inditex-Rennstall. Das Unternehmen soll bereits neue Designer, Schnittmacher und Merchandiser angestellt haben, die dem Label neues Leben einhauchen sollen.

Obwohl der Mutterkonzern bisher keine Stellung zu Plänen oder Zahlen von Lefties nahm, bestätigt ein Report von Reuters, dass das Unternehmen heimlich an der Stärkung des Brandportfolios und der Reichweite arbeite. Der Name Lefties stammt von der englischen Phrase ‚Leftovers’ und meint die übriggebliebenen Teile, die im Outlet verkauft wurden. So wächst das Image von Lefties, das 1993 gegründet wurde, um Übriggebliebenes zu verscherbeln, gerade zu einem eigenständigen und noch dazu sehr vielversprechenden Label unter dem Mutterkonzern Inditex heran.

Das Jahr 2015 beendete Lefties mit einem Umsatz von 162,1 Millionen Euro und einem 22-prozentigen Anstieg dieser Zahl im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern betrug 1,8 Millionen Euro, während das Unternehmen noch im Vorjahr einen Verlust von 0,4 Millionen Euro verzeichnet hatte.

Lefties will internationale Präsenz ausbauen

Obgleich unklar ist, ob die Brand wohl unmittelbare Pläne zu einer Expansion in Deutschland hat, hat sie mit den Eröffnungen in Russland, Portugal, Mexiko und Qatar, die ersten Schritte zu einer globalen Aufstellung unternommen. Die direkten Mitbewerber im Niedrigpreissegment dürften jedenfalls bereits die Konkurrenz wittern.

Harper’s Bazaar UK sagt voraus, dass Inditex in diesem Jahr neue Lefties-Läden in internationalen Märkten eröffnen wird. Damit sehen es die Spanier klar auf Marktanteile von Primark, Forever 21 und H&M ab. Verwunderlich nur, dass es noch keinen Online-Shop gibt.

Die könnte sich jedoch bald ändern. Bereits 2014 sagte Carlos Hernandez von der Handelsberatung Planet Retail gegenüber Reuters, dass Inditex guten Grund habe, Lefties als eigenständiges Format zu positionieren. Ein internationaler Rollout dürfte dem Unternehmen vor allem in den Märkten Großbritannien und Deutschland, wo Inditex bereits stark vertreten ist, gute Absatzmärkte eröffnen.

Lefties stellt sich als unabhängiges Label auf

Nach der Wirtschaftskrise 2008 konzentrierte sich Lefties in Mexiko und Spanien auf Outlet-Shopper, die dort Inditex-Brands wie Zara, Bershka oder Massimo Dutti zu Outlet-Preisen kaufen konnten.

Die Verkäufe im Jahr 2015 belegen allerdings, dass das niedrigpreisige Label es geschafft hat, sich von dem Outlet-Image zu befreien und trotz einer schwachen Konjunktur mit eigenen Kollektionen zu überzeugen. Das eröffnet der Brand ganz neue Möglichkeiten. Inditex denkt nun über Investitionen in Mexiko und Spanien nach und hat in Spanien bereits die Anzahl an Zara-Läden zugunsten von neuen Lefties-Filialen begrenzt. Das Ziel: Die Kunden, die sich aufgrund des Preises von Zara abgewandt und stattdessen zu H&M und Primark gezogen waren, in der sich langsam erholenden Wirtschaft durch Lefties zu Inditex zurückzuholen.

