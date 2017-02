Kunert und Claudia Schiffer stellen erste Strumpfkollektion vor

Claudia Schiffer hat mit dem deutschen Strumpfexperten Kunert zusammen eine exklusive Kollektion von Luxusstrumpfwaren für Herbst/Winter 2017 entwickelt mit dem Namen „Claudia Schiffer Legs“.

Die feminine Kollektion ist modern mit einem Touch Retro. So gibt es z.B. durchsichtige Strumpfhosen mit auffälligen Mustern. Verspielt romantische Punktmuster oder klassische Streifendesigns erinnern in dezenten Tönen an die 60er und 70er. Zu den Highlights gehören eine Strumpfhose im Overknee-Look, die bis zu den Oberschenkeln reicht, sowie ein Netz-Bodysuit. Die breit gefächerte Kollektion beinhaltet zudem Overknee-Wollstrümpfe und Kniestrümpfe sowie Feinrippstrumpfhosen, luxuriöse Kaschmirsocken und Strumpfhosen mit auffälligem Häkeldesign.

„Ich freue mich sehr die Chance bekommen zu haben, an der Seite von Kunert eine so hochklassige Strumpfwaren Debut-Kollektion zu kreieren. Es hat mir ungemein viel Spaß gemacht für diese Kampagne zur Abwechslung einmal hinter der Kamera zu stehen, das Model zu casten und solch kreative Konzepte mit meinem Team zu entwickeln“, so Claudia Schiffer.

Claudia Schiffer Legs wird ab Mitte Juli 2017 im Handel erhältlich sein, die Produkte kosten zwischen 25 und 150 Euro.

Foto: Kunert