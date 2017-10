Mytheresa.com lanciert Gucci DIY Sneaker-Service

Mytheresa.com ist der erste Luxus-Onlinehändler, der Guccis DIY (Do It Yourself) Service online anbietet. Kunden wird dort die Möglichkeit geboten, ihre Ace Leder-Sneaker zu personalisieren: Sie können ihre Initialien in sechs verschiedenen Farben aufbringen lassen.

Jedes Paar Ace-Sneaker wird einzeln personalisiert und Kunden können aus einer großen Auswahl an Personalisierungs-Features wählen. Initialen können mit oder ohne Punkte auf einen oder beide Schuhe gestickt werden; Angebotene Farben beinhalten Hellblau, Gold, Pink, Grün, Silber und Orange.

Um Kunden diese einzigartige Möglichkeit der Personalisierung zu bieten, hat sich Mytheresa mit dem Anbieter Embodee Corp zusammengetan, der Guccis Ace-Sneaker in ein 3D-Modell umgewandelt hat, sodass der Schuh online detailgetreu angesehen und auf allen Endgeräten individualisiert werden kann.

Die Sneaker sind ab dem 25. Oktober für zwei Wochen bei Mytheresa.com erhältlich und sollen in allen Variationen 595 Euro kosten.

Foto's: Courtesy of Mytheresa.com