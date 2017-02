New Yorker Fashion Week startet in dichtem Schneetreiben

New Yorker...

Mitten im dichten Schneetreiben ist in New York die Fashion Week gestartet. Als erster Designer schickte am Donnerstag Nicholas K seine Models über den Laufsteg.

Eine Woche lang wollen nun mehr als 100 Designer ihre Kreationen für die Herbst/Winter-Saison an Schauplätzen in Manhattan und Brooklyn vorstellen. Große Erwartungen haben Beobachter vor allem an die Schau von Raf Simons, der erstmals für Calvin Klein eine Kollektion vorstellt.

Auch die Labels Marc Jacobs, Alexander Wang, Yeezy by Kanye West, Proenza Schouler, Victoria Beckham oder 3.1 Phillip Lim füllen den Kalender der Fashion Week, daneben gibt es Klassiker des amerikanischen Laufstegs wie Carolina Herrera, Ralph Lauren, Michael Kors oder Diane Von Furstenberg. (DPA)