Outfittery bietet Fair Fashion an

Der Berliner Curated Shopping-Service Outfittery hat erkannt, dass das Bewusstsein für nachhaltige Mode immer stärker wird. Dementsprechend bemühen sich immer mehr Designer und Marken um eine nachhaltige und faire Produktion und ebenso steigt die Nachfrage nach Mode, die unter fairen Bedingungen hergestellt wurde und aus nachhaltigen Materialien gemacht ist. Ausbeutung von Arbeitskräften, umweltbelastende Produktionsmethoden und Billigkleidung sind out.

„Die Nachfrage an Fair Trade-Mode steigt. Auch wir bieten bereits mehrere Marken mit nachhaltigen Konzepten an“, sagt Outfittery-Gründerin Anna Alex in einer Pressemitteilung. „Wir verfolgen die Entwicklungen in diesem Segment aufmerksam und sind gespannt, was die Zukunft bringt.“

Derzeit sind bei Outfittery nachhaltig produzierte Kleidung von Marken wie Knowledge Cotton Apparel, Nudie Jeans und Armed Angels erhältlich, die viel Wert darauf legen, dass die gesamte Kollektion unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wurde und dass lokale Produzenten und Produkte bevorzugt und Bio-Materialien verwendet werden.

Die Social Fashion Company ArmedAngels zum Beispiel wurde von zwei Kölnern gegründet, die von ihrer Leidenschaft nach schönem Design und von der Unzufriedenheit über die Missstände in der Textilindustrie angetrieben wurden. Ebenso produziert das schwedische Label Nudie Jeans seine GOTS- und FWF-zertifizierten Jeans aus Bio-Baumwolle aus Italien, Japan und der Türkei und lässt sie in Italien nachhaltig und fair produzieren.

Die dänische Marke Knowledge Cotton Apparel ist für vorbildlichen Herstellungsbedingungen und Umweltbewusstsein bekannt und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 4,5 Millionen Plastikflaschen zu recyceln. Außerdem wird sie bis dahin verhindern, dass mehr als 800.000 Liter Chemikalien und Pestizide verwendet werden, da das Unternehmen ausschließlich mit organischer Baumwolle produziert.

Das Berliner Menswear-Label wurde 2012 von Anna Alex und Julia Bösch gegründet. Inzwischen beschäftigt Outfittery 300 Mitarbeiter, wovon sich 150 Stylisten ausschließlich um die modischen Wünsche der Kunden kümmern. Im Angebot sind zurzeit über 100 hochwertige Modemarken, darunter Joop, Pierre Cardin, Tommy Hilfiger, Otto Kern, Marc O'Polo und Scotch & Soda. Outfittery ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Schweden und Dänemark aktiv und wird von mehr als 400.000 Männern europaweit genutzt.

Foto: Outfittery