Pharrell Williams lanciert G-Star Raw Suit Collection

London - Der Künstler, Produzent und Head of Imagination bei G-Star Raw, Pharrell Williams, hat die neueste Capsule Collection der Brand lanciert: The Suit Collection.

Ein kreativer Twist in formeller Berufskleidung ist dem Kreativen damit gelungen: Die neue Kollektion von Williams und seinem Team nutzt typische Anzug-Prints der Savile Row, darunter zum Beispiel Nadelstreifen oder Karos und überträgt diese auf den ikonischen Rennanzug. Als ‚Uniform der Freien‘ bringt die Idee hinter der Kollektion zwei ganz gegensätzliche Kleidungsstücke in einem Anzug zusammen, der seinen Träger Macht verleiht.

„Wie alles, was wir bei G-Star Raw tun, ist auch diese Kollektion der Idee gewidmet, etwas Neues, Einzigartiges in den Alltag zu integrieren“, so Pharrell Williams. „Ich liebe das Unerwartete, die Kombination aus traditioneller Bürokleidung und Workwear, und besonders das, wofür diese Kombination steht: Eine demokratische Mode“

Die G-Star Raw Suit Collection beinhaltet fünf verschiedene Varianten klassischer Streifen- und Karomuster, und ist mit kurzen oder langen Hosen erhältlich. Offiziell wurde die Kollektion beim ComplexCon Festival vergangenes Wochenende in Kalifornien vorgestellt. In einer eigens designte Stand trug den Namen 'G-Star Raw Office.'

Die G-Star Raw Collection soll im April 2018 online und in ausgewählten G-Star-Stores erhältlich sein.

Foto: G-Star