Rails-Gründer Jeff Abrams will global expandieren

Amsterdam - Das in Los Angeles sitzende Label Rails kennt man insbesondere wegen seiner berühmten Testimonials: Influencer und Celebrities wie Kate Moss, Olivia Palermo und Rosie Huntington-Whiteley tragen mit Vorliebe die Shirts und Denimjacken des Labels. Nun will der Gründer des Unternehmens, Jeff Abrams, seine Brand weltweit ausbauen und neue Produktkategorien einführen.

Jeff Abrams will globale Expansion von Rails vorantreiben

Während der Preview der Frühjahr/Sommer-Kollektionen von Rails in Amsterdam, darunter DOB, HAKA und Kinderkollektionen, sprach FashionUnited mit Abrams über die Kollektion, Expansionspläne und Zukunftsvisionen für seine Brand.

2008 gründete Abrams das Label Rails - mit einer schwarzen Mütze und einem Sweater mit Reißverschluss. Seither hat die Marke eine große Anhängerschaft um sich geschart. „Mathew McConaughey kaufte es, Jessica Alba kaufte es, also wusste ich, ich hatte da etwas besonderes geschaffen“, so Abrams. Rails ist besonders für seine butterweichen Button-Down-Hemden bekannt, die den entspannten kalifornischen Style der Marke wohl am besten verkörpern. Doch über die Jahre sind viele weitere Produkte hinzu gekommen. Das Ziel: Eine ausgewachsene Lifestyle Brand zu werden.

„Wir wollten das Konzept mit entspannten kalifornischen Styles aufziehen. Jede Kategorie, die wir machen, egal ob Hemden, Denim oder Kleider, soll das Lebensgefühl Kaliforniens verströmen.“ Die Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018 in Amsterdam geht mit dem Launch des Labels in den Niederlanden einher: Beim Premium-Kaufhaus de Bijenkorf. Im Herbst war das Menswear-Label in Großbritannien lanciert worden, exklusiv bei Harrods. Damit ist Rails nun in 50 Ländern und an 1265 Verkaufspunkten erhältlich, darunter Harvey Nichols, Intermix, Selfridges und Saks Fifth Avenue. Doch Abrams ist das noch nicht genug. Er will die Marke auch in Übersee aufstellen.

“Wir haben einen langen Weg hinter uns und ich mag es, in neuen Märkten das zu wiederholen, was ich am Anfang mit Rails getan habe. Ich will persönlich mit anpacken und mich nicht zurücklehnen und sagen: ‚Jetzt haben wir’s geschafft‘. Es gibt noch so viele Dinge, die wir als Brand machen können.

Fotos & Video: Blanca Heise für FashionUnited