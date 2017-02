Rund 70 Shows in 6 Tagen - Mailänder Modewoche startet

Die Modewelt blickt gebannt nach Mailand. An diesem Mittwoch fällt in der lombardischen Metropole der Startschuss zu den Defilees der «Milano Moda Donna». Gezeigt werden hier bis einschließlich Montag (27. Februar) die Damenkollektionen für die Saison Herbst/Winter 2017/18. Mailand ist nach New York und London die dritte Station auf dem Modemarathon durch die wichtigsten Trendmetropolen der Welt.

Rund 70 große Shows stehen im offiziellen Veranstaltungskalender. Präsentieren wird sich hier die Top-Riege der italienischen Mode etwa mit Giorgio Armani, Versace, Prada und Gucci, aber auch die neue Garde um Stella Jean und Fausto Puglisi. Zu den nur wenigen ausländischen Vertretern zählt unter anderem Wunderkind: Zum zweiten Mal zeigt Wolfgang Joop sein Label auf dem Mailänder Laufsteg, gleich am Eröffnungstag (22. Februar). Mit Vionnet ist in dieser Saison auch eines der großen Pariser Traditionshäuser dabei.

Umrahmt werden die großen Laufsteg-Vorführungen und die zusätzlich rund 90 kleineren Showroom-Präsentationen von zahlreichen Partys und Kulturevents. (DPA)