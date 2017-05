Scotch & Soda zum ersten Mal auf Premium Berlin

Die Amsterdamer Denim-Marke Scotch & Soda wird zum ersten Mal an der internationalen Modemesse Premium Berlin teilnehmen, die vom 4. bis 6. Juli 2017 in der Station-Berlin am Gleisdreieck stattfindet. Die Präsenz der Marke auf der Messe unterstützt die jüngste Investition in Deutschland und ist Teil des strategischen Wachstumsplans von Scotch & Soda, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

“Berlins natürlich aktiver, kreativer und offener Geist ist dem Amsterdams sehr ähnlich, unserer Heimatstadt. Premium Berlin fühlt sich wie die richtige Veranstaltung an, um Scotch & Soda als Teil unseres Wachstumsplans in diesem Schlüsselmarkt zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, uns unseren Platz bei Premium zu eigen zu machen und das gesamte Angebot unserer Hauptlinie Scotch & Soda vorzustellen”, kommentierte Alex Jaspers, weltweiter Merchandising-Direktor bei Scotch & Soda.

Auf der Premium Berlin wird Scotch & Soda auf 220 Quadratmetern einschließlich Außenterrasse Frühjahr/Sommer 2018-Kollektionen für Männer und Frauen präsentieren. Im vergangenen Jahr hat Scotch & Soda in drei permanente Showrooms in Deutschland investiert: einen 1.500 Quadratmeter großen in Düsseldorf und zwei 600 Quadratmeter große in Hamburg und München. Zudem wurde ein neues Shop-in-Shop-Konzept mit zugehörigen aktualisierten POS-Konzepten bei Händlern in Deutschland eingeführt. Insgesamt kümmert sich ein Team von 25 Verkaufsexperten unter Vertiebschef Andreas Firneburg um den deutschen Markt.

Die Entscheidung zur Teilnahme an Premium Berlin ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, um das Wachstum der Marke in Deutschland voranzutreiben, darunter zwei saisonale Ausgaben von Scotch & Sodas erster weltweiter Kampagne “From Amsterdam, From Everywhere”. Eine dritte Phase der Markenkampagne ist derzeit in der Entwicklung und wird im Herbst/Winter 2017 herauskommen.

Das Label hat zudem gerade erst zusammen mit Universal Brand Development eine exklusive Sonderkollektion kreiert, die sich um die älteste Cartoon-Figur der Welt, Felix The Cat, dreht. Die Kapsel-Kollektion beinhaltet von Felix The Cat inspirierte Denim- und Sportbekleidung für Männer, Frauen und Kinder und wird zusätzlich zu der Amsterdams Blauw FS18-Kollektion gelauncht und durch eine Anzahl globaler Launch-Aktivitäten im Oktober und November 2017 unterstützt werden.

Foto: Scotch & Soda PR