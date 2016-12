Sieben Fashion-Lifehacks, die Ihre Feiertage retten

Das Internet ist ein Ort grenzenloser Schwarmintelligenz. So weit, so gut. Doch manchmal fehlt einfach die Kuration. Zum Beispiel bei diesen grenzenlos hilfreichen Tipps rund um die Mode, die jede/r kennen sollte. FashionUnited hat sich auf die Suche nach den besten Lifehacks in Sachen Mode und Bekleidung begeben und eine Auswahl für unsere Leser zusammengestellt, die Sie ohne Wardrobe Malfunctions über die Feiertage bringt. Gern geschehen.

1. Schuhe einlaufen muss wehtun?

Muss nicht! Mit diesem einfachen Trick dehnen sie Lederschuhe, ohne sich Blasen zu laufen. Einfach zuhause ausprobieren. Was sie brauchen: dicke Socken, Fön, Schuhcreme und ein bisschen Zeit. Socken anziehen, Schuhe fetten und anziehen. Der Fön erledigt den Rest. Durch die Hitze passen sich die Schuhe an ihre Füße an, das Fett verhindert, dass die Schuhe spröde werden. Mehrmals wiederholen.

2. Hemdkragen Bügeln

Es muss schnell gehen: Das Hemd oder die Bluse ist ungebügelt, soll aber sowieso nur daruntergezogen werden? Der Trick der Profis: Den Kragen mit dem Glätteisen bügeln! Eine supereinfache und schnelle Lösung.

">

3. Pullover richtig aufhängen

Strickware bekommt vom Aufhängen auf Bügeln gerne unschöne Beulen, wenn man es nicht richtig macht, oder die falschen Bügel verwendet. Stattdessen: Falten und den Bügel umschlingen.

4. Flecken bekämpfen, aber wie?

Diese clevere Liste zeigt für jeden Fleckenteufel den passenden Bibelvers. Wussten Sie zum Beispiel, dass man Ölflecken am besten mit Kreide bekämpft? Oder Deodorantflecke mit einer nicht abfärbenden Jeans wegreiben kann? Am besten gleich ausdrucken.

5. Eingelaufene Kleidung retten

Der neue Kaschmirpulli war mit in der falschen Wäsche? Letzte Chance: In warmem Wasser einweichen und mit Haarspülung einseifen. Macht das Gewebe geschmeidig, sodass Sie es im Liegen in Form ziehen können.

6. Laufmaschen vorbeugen

Strumpfhosen reißen immer – das scheint ein Naturgesetz. Allerdings kann man schon Vorsichtsmaßnahmen treffen. Den Trick mit dem transparenten Nagellack, der das Ausbreiten einer bereits entstandenen Laufmasche verhindert kenne Sie sicher, aber wussten Sie, dass Haarspray helfen kann, Laufmaschen zu verhindern?

7. Richtig packen

Mit all den Geschenken für die Lieben zuhause und den Winterklamotten (auch wenn es aktuell nicht nach Schnee aussieht) wird es eng im Koffer? Stylight erklärt im Video, wie man am platzsparendsten packt und dabei so, dass die Klamotten nicht verknittern.

">

Illustratie: Studio Iva (IGM: studio_iva)

Alle Bilder: Wikihow License: Creative Commons, Uploaded by: Wikivisual