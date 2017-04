Textilakademie NRW: Grundstein für die Zukunft der deutschen Textilindustrie

Ob die Textilindustrie in Deutschland eine Zukunft hat, erscheint angesichts der aktuellen Entwicklungen eher fraglich. Deutsches Modedesign ist hingegen durchaus gefragt, und das auch vermehrt im Ausland. So oder so, der deutschen Bekleidungsbranche soll zumindest nicht der Nachwuchs ausgehen. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit der deutschlandweit stärksten Textilproduktion, soll daher ein neues Nachwuchszentrum entstehen, das zumindest personell die Zukunft derBranche sichern soll.

In Mönchengladbach baut der Verband der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. in Kooperation mit dem Verband der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. und der Hochschule Niederrhein daher eine neue Bildungseinrichtung, die Textilakademie NRW. Geplant wird das Projekt bereits seit Sommer 2016, nun fand die lang erwartete Grundsteinlegung für das Projekt statt.

Mit der Errichtung der Textilakademie NRW will die Textil- und Bekleidungsindustrie in NRW und Nordwestdeutschland einen „neuen und in dieser Form einzigartigen Weg zur Nachwuchssicherung“ beschreiten. In Kooperation mit der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach könne die Textilakademie NRW mit einem bundesweit einmaligen Aus- und Weiterbildungsangebot aufwarten, das nahezu alle Bildungsbereiche abdecke, so die Initiatoren. Durch die Konzentration auf einen Standort soll gleichzeitig „eine neue Form der Ausbildungsqualität und der Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen“ geschaffen werden.

Akademie soll „Ausbildung neu definieren“

„Nordrhein-Westfalen ist Standort Nummer eins für die Textil- und Bekleidungsunternehmen in Deutschland“, so der Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, Garrelt Duin anlässlich der Grundsteinlegung. Schließlich werde fast ein Drittel des textilen Branchenumsatzes hier erwirtschaftet.

Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners erinnerte an die Geschichte der Stadt als Hochburg des textilen Schaffens: „Ich freue mich, dass an die Tradition Mönchengladbachs angeknüpft und mit der Textilakademie ein neues Kapitel textiler Stadtgeschichte geschrieben wird.“

Das Herzstück der Textilakademie NRW soll eine private Berufsschule sein, in der die gewerblich-technische Berufsausbildung der Branche für ganz Nordwestdeutschland konzentriert wird. Mit Angeboten zur Berufsvorbereitung, zu Schulabschlüssen, zur Berufsausbildung, zur überbetrieblichen Ausbildung, zur Techniker- und Meisterfortbildung, zur branchenspezifischen Weiterbildung und zum dualen Studium will die Textilakademie NRW so „eine neue Qualität“ bieten und „die künftige Ausbildung des Branchen-Nachwuchses neu definieren“ .

Begeistert von dem künftigen Campus-Nachbarn zeigte sich auch Hans-Hennig von Grünberg, Präsident der Hochschule Niederrhein: Die in Quantität und Qualität völlig neue Form der Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sei ein Meilenstein in der deutschen Bildungslandschaft. „Hier entsteht etwas völlig Neues. Auszubildende interagieren mit Studierenden und Lehrer mit Dozenten, dadurch entsteht eine neue Qualität von der Aus- und Weiterbildung bis zum dualen Studium“, freut sich der Professor. Gerade die Weiterbildung könne mit dieser Kooperation und dem Akademiegedanken auf ein neues Niveau gebracht werden.

Die Eröffnung der Textilakademie NRW ist für August 2018 vorgesehen.

Foto: Textilakademie NRW