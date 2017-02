Thule lanciert urbane Gepäcklinie Thule Subterra

Thule ist vor allem bekannt für seine Dachboxen. Jetzt präsentierte das Label aus Schweden auf der ILM in Offenbach die neue Reisegepäck-Linie Thule Subterra. Die neue Linie basiert dabei auch auf den ganz persönlichen Erfahrungen von Thule CEO Magnus Welander, die er von seinen zahlreichen Reisen in das Produkt mit eingebracht hat.

„Wir haben nicht einfach eine weitere Produktlinie entwickelt. Ich habe alle meine persönlichen Erfahrungen und Ansprüche in den Prozess eingebracht, um dabei zu helfen, eine Gepäcklinie zu entwickeln, die alles das hat, was sich aktive Business Traveller wünschen, so wie ich einer bin. Für Vielreisende ist eine innovative, intelligent entworfene Gepäcklinie der Schüssel, um auf Reisen effizient zu bleiben. Mir hat immer etwas gefehlt bei dem Gepäck, das ich benutzt habe, also habe ich beschlossen, dass wir jetzt selber so eine Linie entwerfen“, so Magnus Welander.

2011 expandierte Thule mit der Einführung der Thule Crossover Reihe erstmals in die Kategorie Gepäck. Die Linie bietet eine Reihe von Reisegepäck für aktive Lifestyle-Konsumenten. Die neue Produktreihe konzentriert sich nun auf den modernen Business Traveller.

Wie auch für Thule Crossover, kommt für Thule Subterra das awardprämierte Designteam mit den Ingenieuren von Thule zusammen. Das Resultat ist eine komplette Linie von hochwertigen, urbanen und zeitgemäßen Taschen und Gepäckstücken mit Fokus auf smarten Designlösungen und einfacher Handhabung.

Die Marke Thule wurde 1942 gegründet und bietet unter anderem Dachboxen, Fahrradträger, Computer-, Kamera- und Sport-Taschen sowie Produkte, die sich um Kinder drehen, wie Fahrradsitze und multifunktionale Kinderwagen. Die Produkte werden in mehr als 139 Ländern weltweit verkauft.

Foto: Thule