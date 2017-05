Vagabond bringt veganen Holz-Sneaker auf den Markt

Das schwedische Schuh- und Accessoires-Label Vagabond experimentiert weiter mit diversen nachhaltigen Materialien und bringt nun erstmals einen Schuh aus recycelbarem Kirschbaum Ligneah Material auf den Markt. Angefertigt in der Form des Kult-Sneakers „Paul“, besteht der Schuh Firmenangaben zufolge komplett aus organischen Materialien.

„Im Fertigungsprozess werden dünne Blätter aus Holz mithilfe einer Technik, die Widerstand und Haltbarkeit gewährleistet, auf einer Baumwollbasis angebracht“, so Vagabond. Um das Holzmaterial weich und „lederartig“ zu machen, werde die Oberfläche dann mit einem Mikro-Laser geätzt.

„Mit dem Projekt knüpfen wir an die erfolgreiche Einführung des ersten Atelier-Projektes, die Non-Animal Kollektion an. Wir sehen jede Saison als Herausforderung und Chance und sind immer von Nachhaltigkeit inspiriert. Im Atelier können wir aber auch bei der Produktentwicklung unabhängig von den normalen Vagabond Kollektionen arbeiten“, so Marie Nilsson Peterzén, Mitgründerin und Kreativdirektorin bei Vagabond Shoemakers.

Der neue Holz-Sneaker soll bereits diese Woche zum Preis von 150 Euro in ausgewählten Vagabond Concept Stores und online erhältlich sein.

Foto: Vagabond