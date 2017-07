Vetements thematisiert Überkonsum in Saks-Schaufenstern

Die französische Kultmarke Vêtements hat mit einer innovativen Schaufenstergestaltung bei Saks Fifth Avenue in New York den Schwerpunkt auf den Überkonsum in der Modebranche gelenkt, indem sie besagtes Schaufenster mit nichts außer einem Haufen ausgedienter Kleidungsstücke gefüllt hat.

Die von Vêtements-Designerin und Gründerin Demna Gvasalia gestaltete Auslage wurde von gespendeten Kleidungsstücken von Saks-Mitarbeitern geschaffen sowie mit Saks-Ware der letzten Saisonen und Bügeln, Schuhen, Straßenschildern und losem Plastik, allerdings keinen Vêtements-Artikeln.

Bis zum 10. August wird der ausgestellte Kleiderberg weiterwachsen, um den Überfluss und Konsum der Modebranche zu verdeutlichen. Nach Ablauf der Aktion werden alle Kleidungsstücke an die New Yorker Organisation RewearABLE gespendet, die Kleidung recycelt und Menschen mit Entwicklungsstörungen beschäftig.

“Unter Verwendung von unerwünschten Kleidungsstücken sind die Schaufenster eine kühne Aussage von Vetements, die uns alle aufruft, den Überschuss in unserem Leben auszugleichen. Am Ende der Installation spendet @saks die Textilien in unseren Fenstern an RewearABLE”, erklärte Saks auf Instagram.

Wahrscheinlich kann man zukünftig mit ähnlichen Aktionen von Vêtements rechnen, denn das französische Label hat sich von den traditionellen Wegen, neue Kollektionen vorzustellen, verabschiedet und wird auch nicht länger Modenschauen veranstalten. Zudem verlegte das Unternehmen erst jüngst seinen Hauptsitz von Paris nach Zürich.