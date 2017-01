Yoox Net-a-Porter kooperiert mit SDA Bocconi

Die Yoox Net-a-Porter Group und die SDA Bocconi School of Management arbeiten zusammen und bieten einen neuen Kurs zur digitalen Ausbildung in der Mode- und Luxusbranche an, der gestern offiziell eingeführt wurde. Der neue Kurs "Digitale Strategie, Marketing und e-Commerce" ist Teil des Master-Studiengangs im Bereich Fashion, Experience and Design Management (MAFED) der Mailänder Universität.

Die erste Ausgabe des Kurses im Jahr 2017 wurde gestern, am 9. Januar 2017, offiziell von Federico Marchetti, Geschäftsführer von Yoox Net-a-Porter (YNAP), dem Rektor der Hochschule Giuseppe Soda und Bocconi-Ehemaligen von 2014 eingeweiht. Der neue Kurs verbindet Bocconis theoretische Erfahrung in der Ausbildung mit YNAPs praktischer Erfahrung in der Branche, um Studierenden des Masterstudiengangs mit der bestmöglichen Ausbildung zu versorgen, damit sie Fähigkeiten entwickeln können, die ihnen dabei helfen, digitale Strategien im Mode-, Luxus- und Designbereich auszuführen.

“Diese wichtige Partnerschaft mit SDA Bocconi, die seit vielen Jahren den begehrtesten Master der Mode- und Luxusindustrie bietet, stärkt unsere Verpflichtung zur digitalen Ausbildung, einem Kernfaktor, um eine Wandlung des Sektors zu beschleunigen”, kommentierte Alex Alexander, IT-Chef der Yoox Net-a-Porter Group.

“Eine wachsende Zahl von MAFED-Abgängern wird in Positionen arbeiten, die eine Vision, Fähigkeiten und Expertise mit digitaler Technologie voraussetzen. ... Deshalb haben wir uns entschlossen, MAFED einen neuen zweifachen Schwerpunkt auf analytischen und Internetfähigkeiten zu geben, mit besonderer Konzentration auf e-Commerce, der in Mode- und Luxusunternehmen eine zunehmend wichtige Rolle spielt”, erklärte MAFED-Direktorin Emanuela Prandelli.

Konkret werden die Studierenden an einem Industrieprojekt arbeiten, das dem Unternehmen präsentiert wird, und so die Grundlagen des digitalen Marketings, Smart Data, e-Commerce und Kundenerfahrungen lernen. Ebenso werden Manager von Yoox Net-a-Porter Vorträge halten und Fallbeispiele präsentieren. Es ist auch geplant, dass einige der Studierenden nach Studienabschluss an YNAPs Praktikumsprogramm teilnehmen.

Foto: Yoox Net-a-Porter