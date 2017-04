Adler: Vorstandschef Schäfer geht

Der Bekleidungshändler Adler Modemärkte AG muss sich auf die Suche nach einem neuen Chef machen. Am Montag gab das Unternehmen in einer Ad-Hoc-Mitteilung bekannt, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende Lothar Schäfer Ende April aus der Gesellschaft ausscheiden wird. Der Abschied sei „einvernehmlich“ beschlossen worden, Schäfer gehe, um „neue berufliche Ziele zu verfolgen“, heißt es in der Meldung. Ein Nachfolger für den scheidenden Topmanager, der das Unternehmen seit 2009 führt, steht derzeit noch nicht fest.

Gleichzeitig verkündete Adler die Berufung eines neuen Vorstandsmitglieds: Andrew Thorndike wird ab dem 1. Mai den Posten des Chief Operating Officer übernehmen. Auf ihn kommt gleich noch größere Verantwortung zu: Zusammen mit dem Vorstandskollegen Karsten Odemann, der die Bereiche Finanzen, Controlling, Revision, Personal, Recht, IT, Logistik, Technischer Einkauf und Investor Relations verantwortet, soll er das Unternehmen übergangsweise führen, bis ein neuer Chef gefunden ist.

Foto: Adler Modemärkte AG