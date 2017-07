Arena: Musciacchio und Selvatici dürfen weitermachen

Die beiden Co-Chefs des italienischen Sportartikelherstellers Arena sind nun offiziell in ihren Positionen bestätigt worden. Die beiden Manager haben das Unternehmen seit rund einem Jahr interimsweise geleitet und werden nun für ihre Verdienste belohnt.

„Wir sind sehr zufrieden mit der weiterhin positiven Entwicklung des Unternehmens und freuen uns, die Ernennung von Giuseppe und Luca als Co-CEOs bestätigen zu dürfen“, so Arena-Chef Paolo Cavallo. Dank „einer klaren Vision, einer fortschrittlichen und innovativen Produktstrategie, einer erfolgreichen Internationalisierung und einem engagierten und kompetenten Team“ habe man in den letzten Jahren ein solides Wachstum verzeichnen können. „Giuseppe und Luca verfügen über den erforderlichen strategischen Weitblick und die notwendigen herausragenden Führungsqualitäten, um den Erfolg der Marke Arena weiter voranzutreiben“, so Cavallo weiter.

Foto: Giuseppe Musciacchio/Luca Selvatici / Arena