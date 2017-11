Baur beruft Patrick Boos in die Geschäftsführung

Der Baur-Versand erweitert seine Geschäftsführung um einen Vorstand für Marke und Vertrieb und hat die Position zum 1. November dieses Jahres mit Patrick Boos besetzt. Zusammen mit Albert Klein (Steuerung & Koordination) und Olaf Röhr (Abwicklung & Dienstleistungen) soll er künftig die dreiköpfige Geschäftsführung bilden.

Boos kommt von der Accenture GmbH, wo er als Managing Director Consumer Goods & Retail beschäftigt war. Zu seinen Schwerpunktaufgaben bei Baur zähle die Führung und die digitale Transformation der Kernmarke Baur, so das Unternehmen. Zudem soll Boos an der strategischen Weiterentwicklung der Baur-Gruppe mitarbeiten, die ihre Geschäftstätigkeit künftig fast ausschließlich auf Online-Handel und Dienstleistungen konzentrieren will.

Foto: Patrick Boos / Baur