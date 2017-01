Burberry: Führungswechsel erst im Juli

Der britische Modekonzern Burberry plc. kann seinen lange geplanten Führungswechsel erst in knapp einem halben Jahr vollziehen. Im vergangenen Juli hatte das Unternehmen verkündet, dass Marco Gobbetti neuer CEO werden solle. Doch vertragliche Verpflichtungen gegenüber seinem aktuellen Arbeitgeber verhinderten bisher, dass der Chef des Modehauses Céline den Posten bei Burberry antreten konnte. Am Montag präzisierten die Briten nun den Zeitplan für den Führungswechsel.

Demnach wird Gobbetti am 27. Januar bei Burberry anfangen – aber noch nicht als CEO. Bis zum 4. Juli wird er erst einmal als Executive Chairman, Asia Pacific and Middle East, fungieren. Den Chefsessel des Konzerns soll Gobbetti dann am 5. Juli übernehmen. zu diesem Zeitpunkt erhält er auch einen Sitz im Board of Directors.

Damit wird Chefdesigner Christopher Bailey noch fast ein halbes Jahr lang das Unternehmen leiten. Am 5. Juli wird er sich dann wie geplant auf den Posten des President und Chief Creative Officer zurückziehen und Gobbetti die Geschäftsführung überlassen.

Foto: Burberry