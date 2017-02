Calvin Klein stellt neue Designchefin ein

Calvin Klein bestätigte jüngst eine Neueinstellung für seine Jeansmarke: Demnach wurde Luella Bartley überraschend zur neuen Leiterin für globales Design bei Calvin Klein Jeans ernannt und wird sich dem Design und der Expansion der Marke widmen.

Damit unterliegt der 42-jährigen Britin die gesamte Vision des Labels und ein beachtliches Stück des 8 Milliarden US-Dollar starken Unternehmens, gab die Muttergesellschaft PVH doch erst im letzten Jahr bekannt, dass die Jeansverkäufe weltweit zugenommen hätten. Bartley wird direkt an Kreativdirektor Pieter Mulier berichten, der rechten Hand von Kreativchef Raf Simons, sowie an Frank Belochi, den Päsidenten von Calvin Klein Jeans Europe.

Bartley kann auf reiche Erfahrungen in der Branche zurückgreifen und war zuletzt als Mit-Begründerin und Co-Designerin für die britische Luxusmarke Hillier Bartley tätig. Zusammen mit Katie Hillier arbeitete Bartley auch als Designchefin an der Damenmode von Marc by Marc Jacobs.

Auch das britische Luxuslabel Mulberry hat Bartley in guter Erinnerung, half sie doch dabei, den klassischen Taschenhersteller in eine Modemarke umzuwandeln und entwarf 2002 den bekannten Gisele-Bag. Ihr eigenes Label rief Bartley bereits 1999 ins Leben, musste es jedoch nach zehn Jahr aufgrund fehlender Investoren aufgeben.