Charles Vögele befördert Jörg Bieri zum neuen CFO

Die Verantwortlichen der schweizerischen Charles Vögele Gruppe bauen das Unternehmen derzeit von einem vertikal integrierten Retailer in eine reine Verkaufsorganisation um und haben im Zuge dessen Jörg Bieri neuen Chief Financial Officer installiert.

Bieri arbeitet bereits seit 18 Jahren bei Charles Vögele und soll nun in seiner aktuellen Funktion den Bereich Finance & Systems verantworten, der seit 2012 von Firmenchef Markus Voegeli in Personalunion geführt wurde. Voegeli könne sich so „vollumfänglich auf die Rolle des CEO konzertieren“ und den Konzernumbau weiter vorantreiben, so das Unternehmen.

„Mit Jürg Bieri haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten als Chief Financial Officer, der das Unternehmen bestens kennt. Wir freuen uns, dass er die Geschäftsleitung auch in Zukunft mit seinem Know-how und seiner Erfahrung unterstützt,“ so Stefano Beraldo, Präsident des Verwaltungsrats der Charles Vögele Holding AG.

Foto: Charles Vögele