Coach-Gründer Miles Cahn ist tot

Miles Cahn, bekannt für das Handtaschenlabel Coach, das er 1961 zusammen mit seiner Frau Lillian gründete, verstarb am Freitag in seinem Haus in New York im Alter von 95 Jahren. Sein Schwiegersohn Mario Batali bestätigte die Nachricht.

A photo posted by Kyle Sheldon (@newyorksheldon) on Feb 12, 2017 at 6:25pm PST

Miles und Lilian Cahn stellten bereits seit 1941 zusammen mit einem Team von sechs Mitarbeitern Ledertaschen für Männer unter dem Namen Manhatten Leather Bags her; der große Durchbruch gelang jedoch erst, nachdem sie sich auf Taschen für Damen spezialisierten.

Cahn und seine Frau übernahmen 1961 den kleinen Brieftaschenhersteller Gali Leather Products an der 34. Straße, benannten den Betrieb um und fingen auf Anregung von Lillian Cahn an, Handtaschen für Damen herzustellen. Sie war von der Qualität und Flexibilität von Kuhleder begeistern, wie sie zur Herstellung von Baseballhandschuhen verwendet wurde, und begann, dieses auch für Handtaschen zu verwenden.

“Ich habe mich zunächst [über die Idee] lustig gemacht”, erinnerte sich Miles Cahn im Jahr 2013 nach dem Tod seiner Frau im Alter von 89 Jahren gegenüber der New York Times. “In New York gab es eine Menge Handtaschenhersteller und die Geschäfte kauften zu der Zeit alle Imitate von Taschen, wie sie in Europa hergestellt wurden. Meine Frau konnte sich aber durchsetzen.”

Zudem stellten die Cahns die Designerin Bonnie Cashion ein, eine Vorreiterin im Sportswear-Bereich, die den Auftrag bekam, Coach-Handtaschen zu entwerfen. Sie revolutionierte die Damenhandtasche und kreierte auch Matchbeutel, Kordeltaschen und kleinere Portmonnaies in kräftigen Farben. Schon bald wurde Coach zum Synonym von Handtaschen, die nicht nur elegant, sondern auch praktisch waren. Zudem zeigte die Marke anderen US-Taschenherstellern den Weg, die sich nun auch an eigene Designs wagten.

A photo posted by Coach (@coach) on Feb 11, 2017 at 11:32am PST

Das Ehepaar Cahn erreichten bereits in den frühen '80er Jahren Umsätze in Höhe von 20 Millionen US-Dollar im Jahr und stellten ihre Kollektionen weiterhin in der Fabrik an der 34. Straße her. Im July 1985 verkauften sie ihr Unternehmen für 30 Millionen US-Dollar an die Sara Lee Corporation. Diese stellte Reed Krakoff als Präsidenten und Kreativchef ein, dem die Umwandlung von Coach in ein weltweites Modehaus und die Erweiterung des Produktangebots gelang. Im Jahr 2000 verkaufte Sara Lee das Unternehmen für rund 1 Milliarde US-Dollar. Coach wurde zu Coach, Inc. und Stuart Vevers im Jahr 2014 Krakoffs Nachfolger.