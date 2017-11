Ecco stellt Marketing neu auf

Der Schuhhersteller Ecco hat seit dem 1. November dieses Jahres eine neue Marketing Managerin für Zentraleuropa. Wie das Unternehmen mitteilt, ist die Position mit Constanze van de Sand besetzt worden. Van de Sand kommt vom Luxusanbieter Cartier, wo sie in den vergangenen vier Jahren als Regional Marketing Manager Fragrance & Eyewear für die Region Nordeuropa zuständig war.

„Van de Sand wird zusammen mit dem Marketingteam für die Modernisierung der Marke verantwortlich sein, mit dem Fokus, diese am Point of Sale und Online zu stärken,“ heißt es in einem Statement des Unternehmens. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Marktkenntnis wird sie das Team optimal ergänzen und Ecco durch die Umsetzung und Erreichung neuer strategischer Ziele, Kunden und Endkonsumenten weiter voranbringen.“

Foto: Constanze van de Sand / Ecco