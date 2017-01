Garcia ohne Geschäftsführer für die Region DACH

André Hennigers verlässt nach vierjähriger und erfolgreicher Zusammenarbeit noch in diesem Monat das Unternehmen Garcia. Das Ausscheiden erfolge auf eigenen Wunsch, heißt es.

Hennigers hat einen großen Teil zu der positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen und will sich neuen Herausforderungen stellen. Seine Position als Geschäftsführer für die Region DACH wird von Franklin Thielsch, Verkaufsdirektor International, übernommen.

Garcia ist eine Casualmarke, die in ca. 3.000 Multibrand Stores, 125 Shop-in-Shops, 250 Soft Shops, 25 Franchise Shops und Online Shops in über 20 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien vertreten ist.

Foto: Garcia