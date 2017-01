Geox wechselt den CEO

Der italienischen Schuhanbieter Geox SpA hat einen überraschenden Führungswechsel verkündet. Ende vergangener Woche ernannte das Unternehmen aus Biadene di Montebelluna Gregorio Borgo mit sofortiger Wirkung zum CEO. Sein Vorgänger Giorgio Presca hatte das Unternehmen am selben Tag verlassen. Gründe für den Abschied wurden nicht bekannt gegeben. Nach Angaben des Unternehmens erhält Presca im Rahmen der Auflösungsvereinbarung Abfindungszahlungen in Höhe von insgesamt 4,3 Millionen Euro.

Mit Borgo holte Geox seine neue Führungskraft von außen. Bis zum 31. Dezember 2016 organisierte er bei der Pirelli Group als General Manager for Operations das Reifengeschäft. In dieser Funktion war er unter anderem für die Bereiche Produktion, Zulieferung, Marketing und Vertrieb sowie für alle Marktregionen verantwortlich. Zuvor hatte er diverse Führungsposten im italienischen Hauptquartier des Konzerns sowie in Nordamerika, China und Japan bekleidet. Unter anderem war er von 2011 bis 2013 als regionaler CEO für die Geschäfte im asiatisch-pazifischen Raum verantwortlich.

Foto: Geox