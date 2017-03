Hanro hat wieder eine PR- und Marketingchefin

Der Wäschespezialist Hanro International GmbH hat Isabelle Groh auf den Posten des Head of Marketing & PR berufen. Schon Anfang des Monats trat sie die Nachfolge von Anke Sohn an, die das Unternehmen Ende vergangenen Jahres verlassen hatte. Groh ist nun nach Angaben des Unternehmens „für das globale Marketing und die internationale Kommunikation der Marke Hanro verantwortlich“. Sie berichtet direkt an Geschäftsführer Stephan Hohmann.

Ihr neuer Arbeitgeber lobte Isabelle Groh als „Mitarbeiterin mit langjähriger Kommunikationserfahrung sowie umfassendem strategischen und operativen Marketing-Knowhow“. Zuletzt war sie fünf Jahre lang als Marketing Manager Central Europe beim US-amerikanischen Schuh- und Bekleidungskonzern Wolverine Worldwide für sämtliche Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen der Marken Cat Footwear und Sebago in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) verantwortlich gewesen.

Foto: Hanro