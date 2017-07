KappAhl: CFO Anders Düring scheidet aus

KappAhl: C...

KappAhl muss sich nach einem neuen Finanzchef umsehen. Am Montag teilte der schwedische Bekleidungshändler mit, dass Chief Financial Officer (CFO) Anders Düring das Unternehmen verlassen wird. Er werde zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, heißt es in der Meldung.

Welcher das sein wird, ist auch schon bekannt: Ebenfalls am Montag gab der schwedische Baukonzern Serneke bekannt, dass Düring dort den Posten des CFO übernehmen soll. Wann er den Wechsel vollziehen wird, ist aber noch nicht ganz sicher. Nach Angaben von KappAhl wird Düring noch bis zum Ende seiner Kündigungsfrist im Unternehmen bleiben, sein zukünftiger Arbeitgeber rechnet damit, dass er „spätestens im Januar 2018“ den neuen Posten bei Serneke antreten kann.

„Ich bedauere, dass Anders sich entschieden hat, KappAhl zu verlassen, und respektiere seine Entscheidung“, erklärte CEO Danny Feltmann. Im Veränderungsprozess, dem sich der Konzern in den vergangenen Jahren unterzogen hat, habe der scheidende CFO eine „konstruktive und wichtige Rolle gespielt“. Die Suche nach einem Nachfolger hat KappAhl bereits begonnen.

Der in Mölndal bei Göteborg beheimatete Konzern ist in Schweden, Norwegen, Finnland und Polen mit etwa 400 stationären Filialen und eigenen Online-Shops vertreten. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 4,7 Milliarden Schwedischen Kronen (493 Millionen Euro).

Fotos: KappAhl