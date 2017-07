Laurèl beruft Head of Sales für den Heimatmarkt

Das Aschheimer Modehaus Laurèl hat Andreas Arndt auf den neu geschaffenen Posten des Head of Sales für den deutschen Markt befördert. Mit dieser Maßnahme soll nach Angaben des Unternehmens „der nächste Schritt der weiteren Entwicklung des wichtigen Heimatmarktes für Laurèl intensiv unterstützt werden“. In seiner neuen Funktion wird Arndt weiterhin an Barbara Hirt berichten, die in der Geschäftsleitung für das Ressort Vertrieb zuständig ist.

Nach Karrierestationen bei namhaften Bekleidungsunternehmen wie Bogner Jeans und Tommy Hilfiger wechselte Arndt im Jahr 2013 zu Laurèl. Dort betreute er verschiedene Vertriebsregionen in Deutschland, bevor er den Posten des Key Account Managers übernahm. Diesen wird er auch nach seiner Beförderung behalten. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der Laurèl-Familie“, erklärte Arndt in einer Mitteilung. „Wir können auf dem deutschen Markt noch sehr viel bewegen und haben einiges vor.“

Foto: Laurèl