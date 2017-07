Maison Martin Margiela-Mitbegründerin Jenny Meirens ist tot

Jenny Meirens, Mitbegründerin von Maison Martin Margiela und langjährige Geschäftspartnerin des belgischen Modedesigners Martin Margiela, ist am Samstag nach langer Krankheit in ihrer Residenz im italienischen Puglia im Alter von 73 Jahren verstorben. Dies bestätigte der langjährige Kommunikationschef von Margiela und Meirens, Patrick Scallon.

In memory of Jenny Meirens, business partner of Martin Margiela and one of the visionaries behind the scenes at Maison Margiela. #rip Photo by Anders Edstorm Een bericht gedeeld door Maison Margiela (@maisonmargiela) op 2 Jul 2017 om 10:52 PDT

Das Modehaus ehrte Meirens, den kreativen Kopf und Geschäftspartner von Martin Margiela, mit einem Foto von Meirens und Margiela auf Instagram. Auch wenn sie die treibende Kraft des Labels war, hielt sie sich im Hintergrund und zeigte sich selten in der Öffentlichkeit.

In einem exklusiven Interview mit der New York Times Anfang des Jahres erinnerte sich Meirens an den Beginn des Labels im Jahr 1988: “Ich war mir sicher, dass wir nicht mit etwas herauskommen sollten - nicht konnten - auf dem einfach Martin Margiela stand” , sagte Meirens. “Wenn Leute in einen Laden kommen und interessante Kleidung ohne Label sehen, werden sie neugierig.” Ihr Anwalt riet ihnen jedoch davon ab, was die beiden nicht befolgten: “Wir haben ihn angelogen und sagten, wir würden es mit 'Martin Margiela' auf der Rückseite drucken. Aber wir haben es nie getan.” Dies war der Anfang des weltweiten Erfolges des kreativen Duos.

Vor der Einführung von Margiela war Meirens Teil der Eröffnung der ersten Comme des Garçons-Geschäfte in Belgien sowie anderer Avantgarde-Einzelhandelsgeschäfte.

Die Kollaboration zwischen den beiden kreativen Machern resultierte in einer bestimmten Welt von Kreationen, deren Archiv Designer auch heute noch als Inspiration nutzen. Das Duo tat sich nicht nur als Pionier in der Mode hervor, sondern auch in den Bereichen Marketing, Fotografie und Styling, weshalb es von Größen wie Raf Simons, Balenciaga und Marques Almeida zitiert wurde und auch zukünftige Generationen inspirieren wird.

Nach Rückzug von sowohl Margiela als auch Meirens aus dem Geschäftsleben im Jahr 2002 wurde Maison Martin Margiela an Renzo Rossos OTB verkauft. 2012 wurde dem Label für die von John Galliano entworfene Artisanal-Kollektion der Haute Couture-Titel verliehen. Dieser wurde 2014 zum Kreativdirektor des Hauses benannt und ist bis heute in dieser Rolle tätig.

Eine Dokumentation und ein Buch über Jenny Meirens mit dem Titel 'We Margiela' soll Ende des Jahres herauskommen.