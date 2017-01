Marc Opelt ist neuer Sprecher des Versandhauses Otto

Der Führungswechsel an der Spitze der Otto Group hatte auch Folgen für das Personaltableau der Tochtergesellschaft Otto GmbH & Co KG. Weil Alexander Birken am 1. Januar zum Vorstandschef des Mutterkonzerns befördert wurde, übernahm Marc Opelt dessen bisherigen Posten als Sprecher des Versandhändlers.

Opelt ist seit 2012 Bereichsvorstand Vertrieb bei Otto. Diesen Aufgabenbereich, der neben der Weiterentwicklung des Onlineshops otto.de auch die Felder Markenführung, Vertrieb und Business Intelligence umfasst, wird er neben dem Sprecherposten auch weiterhin verantworten. Er steht damit nun an der Spitze des vierköpfigen Führungsteams des Versandhauses, zu dem auch Michael Heller (Bereichsvorstand Categories), Michael Müller-Wünsch (Technology) und Katy Roewer (Service) gehören.

„In Deutschland ist Otto eines der besten Beispiele für den Umgang mit der digitalen Transformation und dem Kulturwandel in der Wirtschaft. Ich freue mich darauf, eine der spannendsten Entwicklungsgeschichten im E-Commerce als Sprecher von Otto weitererzählen und repräsentieren zu können“, erklärte Opelt in einer Mitteilung. Ziel des Management-Teams sei es, „gemeinsam die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells weiter voranzutreiben, mit Hilfe von Technologie die Kundenzentriertheit auf ein neues Level bringen und damit auch das Bild von Otto als wandlungsfähiger Onlinehändler und attraktiver Arbeitgeber in den Köpfen der Menschen zu festigen“.

Opelt hatte seine Laufbahn 1990 beim Versandhaus Otto begonnen. Nach Stationen beim US-amerikanischen Bekleidungshändler Eddie Bauer und dem ebenfalls zur Otto Group gehörenden Versandhaus Baur kehrte er im August 2012 zu Otto zurück und übernahm den Posten des Bereichsleiters Vertrieb.

