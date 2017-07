Martin Winkler ist neuer CEO der Falke Gruppe

Strumpfspezialist Falke hat Martin Winkler zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt. Dieser übernimmt von Uwe Bergheim, der in den Ruhestand getreten ist.

“Winkler ist ein bewährter Experte für Marketing und Vertrieb. Sein besonderes Wissen und seine Erfahrung als Geschäftsführer wird für die strategische Ausrichtung der Falke Gruppe von enormer Bedeutung sein und die weitere Internationalisierung der Marken Falke und Burlington vorantreiben”, sagten Unternehmensleiter Franz-Peter und Paul Falke in einer Presseerklärung und fügten hinzu: “Wir danken Herrn Bergheim für eine immer vertrauenswürdige und gute Zusammenarbeit.”

Winkler arbeitete zuletzt als leitender Geschäftsführer für LG Electronics, wo er für das Privatkundengeschäft in Deutschland verantwortlich war. Davor war der 48-Jährige zehn Jahre lang in verschiedenen leitenden Marketing- und Vertriebspositionen für den Sony Konzern tätig; zuletzt als Länderchef für die Unterhaltungselektronik und das IT-Geschäft in Deutschland.

“Ich freue mich, die Zukunft eines so renommierten und erfolgreichen Unternehmens wie Falke mitgestalten zu können. Ich sehe der Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Organisation und der Marken Falke und Burlington mit Freude entgegen”, kommentierte Winkler.

Foto: Falke