Modebranche verabschiedet sich von George Michael

Außer unvergesslichen Hits wie “Wake me up before you go-go“ mit Wham!, “I want your sex“, “Faith“, “Father Figure“ und natürlich “Last Christmas“, hat George Michael mit seinem unvergleichlichen Stil und provokativen Videos auch die Modebranche beeinflusst. Kein Wunder also, dass sein Tod viele berührt und die Nachrufe kein Ende nehmen wollen.

Besonders George Michaels Musikvideo zu seinem Hit “Freedom“ aus dem Jahr 1990 wird als Wendepunkt der Popkulturbewegung angesehen, da es die Modewelt mit der Musikbranche verband, sind doch mit Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Cindy Crawford und Naomi Campbell die fünf Top-Supermodels der Zeit zu sehen.

Dementsprechend führen diese nun auch die Trauerbekundungen in den sozialen Medien an und erinnern sich an wärmstens an die Zusammenarbeit mit dem talentierten Musiker, der am ersten Weihnachstag im Alter von nur 53 Jahren in seinem Haus in Oxfordshire, England verstarb.

Crawford schrieb auf Instagram: “Fühle mich geehrt, ein Teil von #GeorgeMichael’s #Freedom90 Video gewesen zu sein. Sein Mut hat uns alle inspiriert. Ruhe in Frieden George.“ Campbell empfand ähnlich und schrieb: “Ein zu großer Verlust. Mögest du in Frieden ruhen #GeorgeMichael, der Mann mit der Stimme eines Engels. #freedom90 war eine Ehre”, während Evangelista und Turlington der Verlust ebenfalls nahe ging und sie ihn auf den sozialen Medien zum Ausdruck brachten.

Feeling very honored to have been part of #GeorgeMichael's #Freedom90 video. His bravery inspired all of us. RIP George A video posted by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Dec 25, 2016 at 7:08pm PST

Too much loss May you R .I.P GeorgeMichael the man with the Golden Angelic voice . #freedom90 was an honor A photo posted by Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) on Dec 25, 2016 at 8:01pm PST

Auch Madonna erinnerte sich an ihren Kollegen und schrieb auf Twitter: “Lebe wohl mein Freund! Ein weiterer großartiger Künstler geht von uns.” Modedesignerin Donatella Versace erinnerte sich an ihren “liebsten Freund” und veröffentlichte zwei Fotos des Sängerns, unter anderem ein Schwarz-Weiß-Porträt, mit dem Kommentar: “Auf Wiedersehen mein lieber Freund. Er wartet im Himmel auf dich” als Anspielung auf ihren 1997 verstorbenen Bruder Gianni Versace, der seine Herbst/Winter-Kollektion 1991 die “Freedom-Kollektion” nannte.

Goodbye my dear friend. He is waiting for you in heaven. A photo posted by Donatella Versace (@donatella_versace) on Dec 25, 2016 at 11:29pm PST

Auch Starfotograf Mario Testino kommentiert, dass Michael vermisst werden wird, während Models Adriana Lima und Coco Rocha ebenfalls ihre Trauer ausdrücken. Die britische Designerin Stella McCartney verwies auf die Inspiration, die Michaels Musik für sie bedeutete: “George… du hast inspiriert, du hast den Raum ohne Entschuldigung gefüllt und meine Kindheit mit solch herrlichen Momenten … Ich bin so traurig, dass du uns verlassen hast …Ich bin stolz darauf, dich gekannt zu haben.”

Michael lebte in den letzten beiden Jahren seines Lebens eher zurückgezogen und gab der britischen Lokalzeitung „Ham & High“ im Juni 2014 sein letztes Interview. Darin erwähnte er, dass er sich seit einer schweren Lungenentzündung im Jahr zuvor gesundheitlich nicht mehr sicher fühle und hatte bereits zuvor durchblicken lassen, mit einem frühen Tod zu rechnen. Dies hat sich jetzt leider bewahrheitet.

">

Foto: George Michael Facebook