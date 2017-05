Modeikone Sônia Bogner ist tot

„Es war 1972, als Maria Bogner die junge Brasilianerin Sônia Ribeiro in einer Valentino-Boutique in Rom entdeckte und für die nächste Bogner-Kampagne als Model buchte. Was Sônia Bogner damals nicht wusste, die Golfkollektion wird von Willy Bogner fotografiert – es war Liebe auf den ersten Blick. Beim Shooting am Ammersee nahm dann die Liebesgeschichte Ihren Lauf, die Fräulein Ribeiro zu Frau Bogner machte – der Persönlichkeit, die dem Bogner-Look bis heute seine Seele gibt.“ – So steht es auf der Website der Willy Bogner GmbH & Co. KGaA.

Nun ist Sônia Bogner in der Nacht zum Mittwoch in München gestorben. Bogner, die Unternehmensangaben zufolge an einer bereits länger anhaltenden Krankheit gestorben sein soll, wurde nur 66 Jahre alt.

Die gebürtige Brasilianerin hatte das Familienunternehmen ihres Ehemanns Willy Bogner laut Mitteilung maßgeblich inspiriert und mitgestaltet. Bis zuletzt war sie als Aufsichtsrätin in der Firma tätig. „Ihr unverwechselbarer Stil hat im nationalen und internationalen Modemarkt weltweit Trends gesetzt, heißt es. 1980 war Bogner Chefin für Damenoberbekleidung im Münchner Modehaus des Unternehmens geworden und startete 1992 ihre eigene Designerlinie.

Foto: Bogner