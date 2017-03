Natacha Ramsay-Levi wird neue Chloé-Chefdesignerin

Das Pariser Luxuslabel Chloé war für seine geplante Neuausrichtung lange auf der Suche nach geeignetem Personal. Es sollte jemand sein, der die große Tradition des Hauses in einen modernen, kosmopolitischen übersetzt – jemand mit Erfahrung, der trotzdem jung und hungrig genug ist, die Mammutaufgabe Chloé zu meistern.

Nun ist das Unternehmen fündig geworden: Wie heute bekannt wurde, soll Natacha Ramsay-Levi künftig die Geschicke der Marke als Creative Director steuern. Die Designerin, die ihre Karriere im Jahr 2002 mit einem Praktikum bei Balenciaga begonnen hat, gilt als kreative Pragmatikerin, die es besonders gut versteht, Ideen und Konzepte in echte Schnittmuster und modische Kreationen zu verwandeln.

Aktuell ist Ramsay-Levi noch als Kreativdirektorin und rechte Hand von Designchef Nicolas Ghesquière bei Louis Vuitton beschäftigt. Sie gilt dort seit ihrem Jobantritt 2013 als zentrale Figur bei der Umsetzung der neuen Designstrategie des Hauses, die sich von der ganz auf russische und arabische Kunden ausgerichteten Opulenz der vergangenen Jahre verabschiedet und wieder zu einer geradlinigen, konzeptionell interessanten und modernen Marke entwickelt hat.

Designerin soll „den Spirit von Chloé" wiederbeleben

Ähnliches soll Ramsay-Levi nun auch bei Chloé vollbringen, einer Marke, die zuletzt sichtlich Staub angesetzt hat. Einst als frisches, unprätentiöses Pariser Label 1952 von Gaby Aghion gegründet, verkam Chloé über die Jahre immer mehr zum Aushängeschild gesetzter Damen.

Nun soll Ramsay-Levi „den Spirit“ von Chloé wiederbeleben und mittels einer neuen, gestalterischen Linie wieder international relevant machen. An der Schnittstelle zwischen Pariser Chic und frecher Jugendlichkeit will sich Chloé eigenen Angaben zufolge wieder positionieren – genau dort, wo das Label einst unter Aghion gestartet ist.

Ramsay-Levi, die am 3. April dieses Jahres die Arbeit bei Chloé aufnehmen soll, kündigte bereits an, den Kollektionen mehr Charakter und Attitüde verleihen zu wollen und damit eine stärkere, modische Aussage zu machen als bisher. Mehr Wagnis, mehr Kreativität und einen Hauch französische Girl-Power sollen die Marke so aus der Belanglosigkeit führen. Mit Natacha Ramsay-Levi haben die Verantwortlichen mit Sicherheit die Richtige gefunden, um dieses zentrale Vorhaben umzusetzen. Für die neue Chefdesignerin birgt die neue Aufgabe jedoch durchaus Gefahren: Verprellt sie mit ihrer neuen Linie die verbliebenen Stammkundinnen und schafft es nicht rechtzeitig, neue Zielgruppen zu erobern, könnte die Marke schon bald Geschichte sein. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Ramsay-Levi den Schwung ihrer eigenen, erfolgreichen Laufbahn mitnimmt und auf Chloé übertragen können wird.

Ramsay-Levis erste Kollektion soll im kommenden September im Rahmen der Pariser Modewoche präsentiert werden. Verkaufsstart wird im Frühling 2018 sein.

Foto: Natacha Ramsay-Levi by Paolo Roversi / Chloé