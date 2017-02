Puma: DACH-Vertriebsleitung in neuer Hand

Beim Sportartikel Puma gibt es eine neue Vertriebschefin: Silja Hintz, seit 2015 Head of Sales Field Accounts für den deutschsprachigen Raum, wurde zum Head of Sales für Deutschland, Österreich und der Schweiz befördert. Sie übernimmt diese Position von Roman Memmer, der nach vier Jahren jetzt als Head of European E-Commerce Key- Accounts in das europäische Sales-Team wechselt.

Mit Hintz' Ernennung werden die bisher organisatorisch getrennten Bereiche "Field Accounts" und "Key Accounts" zusammengeführt und Hintz' Leitung unterstellt. Die 38-Jährige bringt 14 Jahre Berufserfahrung in der Sportbranche im Bereich Vertrieb mit: Sie startete ihre Karriere 2003 als Sales Trainee bei Adidas und blieb neun Jahre beim Unternehmen, in denen sie verschiedene Positionen im Key Account-Management innehatte.

Danach war sie zwei Jahre bei Reebok für die Bereiche Key Account und Lifestyle in den DACH-Märkten verantwortlich, bevor sie 2015 zu Puma wechselte. Auch privat kann die gebürtige Kielerin auf langjährige Erfahrungen im Sportbereich zurückblicken, spielte sie doch über viele Jahre Volleyball in der Regionalliga.

