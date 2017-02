Ralph-Lauren-Chef tritt nach Differenzen zurück - Aktie stürzt ab

Der Chef des US-Modeunternehmens Ralph Lauren hat nach nur gut einem Jahr seinen Rücktritt eingereicht. Stefan Larsson werde den Spitzenposten am 1. Mai räumen, teilte die Firma am Donnerstag in New York mit. «Wir haben festgestellt, dass wir verschiedene Ansichten dazu haben, wie die kreativen und verbraucherbezogenen Bereiche des Geschäfts zu entwickeln sind», erklärte Unternehmensgründer Ralph Lauren. Einen Ersatz für Larsson gebe es noch nicht, die Suche nach einem Nachfolger laufe nun an. Interimsweise soll Finanzchefin Jane Nielsen das Zepter übernehmen.

Anleger reagierten schockiert, die Aktie fiel vorbörslich um über zehn Prozent. Auch die zeitgleich veröffentlichten Zahlen für das dritte Geschäftsquartal fielen durchwachsen aus. Die Erlöse sanken verglichen mit dem Vorjahreswert um zwölf Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro). Der Überschuss ging von 131 auf 82 Millionen Dollar zurück. Die Verkäufe laufen schon länger schleppend. Im aktuellen Geschäftsjahr rechnet Ralph Lauren mit einem zweistelligen Umsatzminus. Die Aktie steht auf Jahressicht mit 24 Prozent im Minus. (DPA)