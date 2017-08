Scott Kerslake wird neuer CEO von Nixon

Die amerikanische Uhren- und Accessoires-Marke Nixon bekommt Ende August einen neuen CEO: Scott Kerslake. Er folgt auf den bisherigen Firmenchef Nick Stowe. Kerslake kommt vom Yoga- und Outdoor-Bekleidungshersteller Prana. Seit 2009 war er dort als CEO tätig.

Nixon ist eine Uhren- und Accessoires-Marke, die vor allem im Bereich Streetwear weltweit etabliert ist. „Ich bin mehr als gespannt darauf, zum Nixon-Team zu stoßen“, so Kerslake. „Die Marke hat enormes, weltweites Potenzial und ist für eine zukünftige Führungsrolle auf dem Markt der Jugendlichen gut aufgestellt.“

Bei Prana übernehmen übergangsweise Chief Financial Officer Mike Pogue und Nancy Dynan, Vice President of Marketing, die Aufgaben von Kerslake. Die nachhaltig ausgerichtete Marke gehört seit 2014 zum Columbia-Konzern und hat in den letzten Jahren auch in Deutschland wieder verstärkt fußfassen können.

Foto: Nixon