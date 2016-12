Vogues Franca Sozzani verstorben

Franca Sozzani, Chefredakteurin der italienischen Vogue, ist im Alter von 66 Jahren am gestrigen Donnerstag in Mailand verstorben.

“Dies sind die traurigsten Nachrichten, die ich Ihnen jemals überbringen musste", heißt es in einem Brief von Jonathan Newhouse, Vorsitzendem und Geschäftsführer von Condé Nast, der auf der Website von Vogue Italia veröffentlicht wurde. "Franca Sozzani, Chefredakteurin der italienischen Vogue, ist heute nach einjähriger Krankheit an der Seite ihres Sohnes Francesco gestorben.”

“Es ist ein unschätzbarer Verlust für Vogue und für die Modewelt sowie für die vielen Menschen auf der ganzen Welt, deren Leben sie beeinflusste - Leser, Fotografen, Journalisten, Modedesigner und Experten, und die Menschen auf der ganzen Welt, die sie durch ihre Rolle bei den Vereinten Nationen traf”, fügte Newhouse hinzu.

Die 1950 in Mantua geborene Sozzani war seit 1988 bei Vogue Italia beschäftigt und hat in ihren 28 Jahren an der Spitze des Magazins dafür gesorgt, dass es zu einem der einflussreichsten der Branche wurde. Sie erkannte früh, dass besonders ausdrucksstarke Fotos eine stetige Leserschaft garantieren, und betreute Talente wie Mario Testino, Paolo Roversi, Herb Ritts, Peter Lindbergh, Bruce Weber und Steven Meisel.

In ihren fast drei Jahrzehnten bei Vogue Italia wurde Sozzani dafür bekannt, Neues auszuprobieren und neue Grenzen zu ziehen. Sie engagierte sich auch für wohltätige Zwecke und wurde erst jüngst bei den Fashion Awards des British Fashion Councils mit ersten Swarovski Award for Positive Change ausgezeichnet.

Ihr Sohn, Regisseur Francesco Carrozzini, hatte erst im September bei den Filmfestspielen in Venedig mit seinem Film “Franca: Chaos and Creation” das Leben seiner berühmten Mutter dargestellt.

Foto: Franca Sozzani Instagram