Wechsel im Management bei Fjällräven

Die Fjällräven International AB organisiert das Management zur Stärkung der globalen Ausrichtung neu. Thomas Gröger, bislang Country Manager Fjällräven Deutschland, übernimmt zusätzlich die Position als International Sales und Export Manager sowie Stellvertreter von Fjällräven CEO Martin Axelhed. Als Stellvertreter steht ihm Nathan Dopp, Präsident und Sales Manager Fjällräven Nordamerika, zur Seite. John Are Lindstad, bisheriger International Sales Manager, verlässt Mitte März 2017 das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Das 1960 in Schweden gegründete Outdoor-Unternehmen wuchs in den letzten Jahren verstärkt auf globaler Ebene, getrieben durch die neu erschlossenen Märkte in Nordamerika und Asien. Mit der globaleren Ausrichtung steht die Marke vor neuen Herausforderungen. „Als International Sales Manager für Fjällräven hat John Are Lindstad maßgeblich dazu beigetragen die Marke in den jeweiligen Märkten zu positionieren. Seine Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, stellt uns vor die Herausforderung, diese Lücke zu schließen“, so Martin Axelhed, CEO Fjällräven. „Für sein Engagement möchten ich mich bei John Are Lindstad bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

Mit der Veränderung im Management kommt den Ländermärkten Deutschland und Nordamerika mehr Gewichtung in der strategischen Ausrichtung der Marke zuteil. „Ich bin davon überzeugt, dass alle Ländermärkte des Unternehmens von dem Know How eines über die Jahre stetig gewachsenen, etablierten Marktes wie Deutschland ebenso profitieren können, wie von den Erfahrungen eines relativ neuen, schnell wachsenden Marktes, wie Nordamerika“, so Axelhed weiter.

Thomas Gröger ist seit Januar 2011 im Unternehmen und leitet als Country Manager Deutschland Fjällrävens umsatzstärksten Markt. Er wird diese Position mit der Unterstützung des deutschen Verkaufsteams auch weiterhin ausfüllen. Nathan Dopp ist seit Oktober 2012 im Unternehmen tätig und verantwortet als Präsident und Sales Manager für Nordamerika den zweitgrößten Markt des schwedischen Outdoor-Ausrüsters.

Foto: Thomas Gröger / Fjällräven