Erfolgreicher Expansionskurs: Superdry steigert Umsatz und Gewinn

Das britische Freizeitmodelabel Superdry konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern. Erste, noch ungeprüfte Zahlen präsentierte die Muttergesellschaft Supergroup plc. am Montag. Demnach profitierte das Unternehmen sowohl von zahlreichen Neueröffnungen als auch von Umsatzzuwächsen in den schon länger bestehenden Läden und im Großhandelsgeschäft. Insgesamt wuchs die Zahl der in Eigenregie oder von Franchise- und Lizenzpartnern geführten Monomarkenstores auf 555 Standorte in 49 Ländern. Zu Jahresbeginn waren es lediglich 475 gewesen.

Im Ende April abgeschlossenen Geschäftsjahr belief sich der Umsatz demnach auf 752,0 Millionen Britische Pfund (856,7 Millionen Euro), was eine Steigerung um 25,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Der Gewinn vor Steuern wuchs um 53,1 Prozent auf 84,8 Millionen Britische Pfund, der auf die Anteileigner entfallende Konzernüberschuss um 60,2 Prozent auf 66,0 Millionen Britische Pfund (75,2 Millionen Euro).

Das Unternehmen verwies darauf, dass 2015/16 mit 53 Verkaufswochen eine Woche mehr umfasste als das jüngst beendete Geschäftsjahr. Daher legte es auch Zahlen vor, bei denen der Effekt der zusätzlichen Verkaufswoche im Vorjahr herausgerechnet war, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Auf dieser Basis stieg der Umsatz um 27,4 Prozent, der um Sondereffekte bereinigte Vorsteuergewinn wurde um 18,4 Prozent verbessert.

Zahlreiche Neueröffnungen beflügeln den Umsatz

Zum deutlichen Umsatzplus trugen neben dem Kursverfall des Britischen Pfunds Zuwächse in allen Vertriebskanälen bei. Bereinigt um den angesprochenen Kalendereffekt stiegen die Erlöse im eigenen Einzelhandel um 20,8 Prozent auf 502,5 Millionen Britische Pfund.

Ein wesentlicher Grund dafür war die fortgesetzte Expansion im Ausland. Durch zahlreiche Neueröffnungen in Kontinentaleuropa und Nordamerika wurde die Zahl der eigenen Stores im Laufe des Jahres von 202 auf 220 gesteigert. Unter anderem hatte das Label im vergangenen Dezember seinen bislang größten Flagship-Store in Berlin eröffnet. Aber auch die schon seit mehr als einem Jahr bestehenden Läden meldeten gute Geschäfte: Flächenbereinigt stieg der Einzelhandelsumsatz um 12,7 Prozent. Hinzu kam ein überdurchschnittliches Wachstum im Online-Geschäft (+35 Prozent).

Superdry will auch im laufenden Jahr kräftig expandieren

Außerhalb Europas und Nordamerikas setzt Superdry auf die Zusammenarbeit mit Franchise- und Lizenzpartnern. Auch in diesem Segment expandierte das Unternehmen: So stieg die Zahl der Franchise-Stores im Laufe des Jahres von 260 auf 319. Das beflügelte die Wholesale-Erlöse: Sie stiegen auf kalenderbereinigter Basis um 43,2 Prozent auf 249,5 Millionen Britische Pfund.

Im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 will das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen. So sollen die in Eigenregie geführten Verkaufsflächen in Europa und den USA erneut deutlich vergrößert werden. Darüber hinaus ist die Eröffnung von insgesamt sechzig neuen Franchise-Stores geplant.

Supergroup: Geschäftsjahr 2016/17

Umsatz 752,0 Millionen £ +26% Gewinn vor Steuern 66,0 Millionen £ +60%

Foto: Superdry Facebook-Page