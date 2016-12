Superdry eröffnet Mega-Store in Berlin

Als Teil seiner umfassenden Expansionsstrategie hat die britische Modekette Superdry am vergangenen Sonntag in Berlin ihren weltweit größten Flagshipstore eröffnet. Damit setzt die Marke ein Zeichen, was ihren Kernmarkt Deutschland angeht.

“Vor ein paar Jahren noch waren wir sehr auf Großbritannien bezogen. Wir haben in Europa expandiert und Deutschland als derzeitiger zweitgrößter Markt der Welt ist das größte Expansionsland. Es ist sehr wichtig, in Deutschland zu investieren und dieses Geschäft ist unser weltweit größtes”, kommentierte Superdry-Geschäftsführer Euan Sutherland laut WWD.

Bereits im April hatte Superdry angekündigt , in das Kranzler-Gebäude am Kurfürstendamm ziehen zu wollen. Das neue Geschäft erstreckt sich auf drei Etagen und mehr als 3.800 Quadratmetern Verkaufsfläche und bietet die beiden Hauptkollektionen der Marke, Oberbekleidung und die Premium-Kollektion in Kollaboration mit Idris Elba. Zudem wurde zum ersten Mal eine Geschenkreihe zur Weihnachtszeit eingeführt. Auch auf Schuhmoden und Sportbekleidung wird die Marke verstärkt setzen.

Das Innere des neuen Geschäfts, das dem Hauptgeschäfts an der Londoner Regent Street nachempfunden ist, verfolgt ein modulares Konzept, das einen einfachen Umbau angesichts der dynamischen Entwicklung der Marke in den letzten Jahren ermöglicht. Zudem gibt es Unterhaltungsbereiche für die Kunden mit LED-Bildschirmen, die Videos und Fotos der neuesten Kollektionen zeigen. Über einen interaktiven Spiegel können Kunden neue Styles ausprobieren und per Foto und kostenlosem WLan Freunden über die sozialen Netzwerke teilen.

The new Berlin @superdryglobal store in all its glory #superdryberlin A photo posted by Drapers (@drapersonline) on Dec 8, 2016 at 2:09am PST

Auch Café Kranzler wurde in Berliner Superdry-Flagshipstore integriert

Das historische Café Kranzler, eine Berliner Institution, die sich auch in Zeiten von Starbucks und Co. gehalten hat, schwebt weiterhin wie ein Raumschiff mit rot-weißer Markise über dem Ganzen. Es wurde jedoch einer Verjüngungskur unterzogen und ebenfalls am Sonntag vom neuen Besitzer Ralf Rüller, Gründer der Kaffeerösterei The Barn, neueröffnet.

Damit steigt die Anzahl der Superdry-Geschäfte in der Hauptstadt auf vier; zwei weitere befinden sich in Mitte und eins in Steglitz. Eine weitere Superdry-Filiale ist in Münster geplant sowie eine in San Francisco noch in dieser Woche, was die Anzahl der von Superdry betriebenen Geschäfte auf 714 bringt. Zudem gibt es 25 Webshops, die 169 Länder bedienen.

Der zweigleisige Schwerpunkt auf Expansion und Produktinnovation scheint sich für die zur SuperGroup gehörende Modekette auszuzahlen, verzeichnet sie doch bereits seit zwei Jahre ein durchschnittliches Wachstum zwischen 25 und 30 Prozent.

Foto: Superdry Website