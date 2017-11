Esprit eröffnet Mädchenschule in Pakistan

Am 8. November 2017 hat Esprit gemeinsam mit lokalen Behörden und Vertretern von NGOs das „YES Center – Youth Empowerment through Skills“ in Pakistan offiziell eröffnet. Das Center ist reine Mädchenschule und zielt auf die Förderung der ökonomischen Unabhängigkeit von Mädchen und jungen Frauen ab und möchte damit einen Beitrag zur Armutsbekämpfung in Pakistan leisten.

Insgesamt sollen an der Schule 430 Schülerinnen zwischen 15 und 22 Jahren unterrichtet werden. Wissens- und Know-how-Transfer und eine gute technische Ausstattung vor Ort soll den Frauen den Einstieg in regionale und internationale Märkte erleichtern. In den kommenden zwei Jahren werden sie Inhalte aus unterschiedlichen Themenfeldern lernen, die sie auf den Arbeitsmarkt vorbereiten und ihnen die nötigen Fähigkeiten vermitteln, um selbstständig und unabhängig agieren zu können.

Das YES Center in Pakistan ist bereits die zweite Eröffnung, die mit Unterstützung von Esprit umgesetzt wurde. Das erste Center entstand 2016 in Bangladesch. Die Projekte stehen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, die u.a. darauf abzielt, durch Bildungsprojekte in den Lieferantenländern junge Menschen zu einem wirtschaftlich eigenständigen und selbstbestimmten Leben zu befähigen.

Die Finanzierung des YES-Centers wurde durch den Esprit Cares Trust, der 1993 zur Unterstützung wohltätiger Aktivitäten gegründet wurde, ermöglicht. Alle Projekte, die durch den Esprit Cares Trust finanziert werden, sind gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichtet. Das YES Center wurde von Esprit und der YOU Stiftung initiiert. Bis Ende 2018 werden drei weitere YES Center in Vietnam und Indien sowie an einem weiteren Standort in Bangladesch eröffnet.