JC Penney schreibt wieder schwarze Zahlen

Der US-amerikanische Handelskonzern JC Penney Inc. ist im Geschäftsjahr 2016/17 nach langer Durstrecke in die Gewinnzone zurückgekehrt. Beim Umsatz wurde das Vorjahresniveau nur knapp verfehlt.

Insgesamt belief sich der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr, das am 28. Januar abgeschlossen wurde, auf 12,5 Milliarden US-Dollar (11,8 Milliarden Euro). Damit lag er um 0,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Auf vergleichbarer Fläche blieben die Erlöse stabil.

Beim Ergebnis machten sich Kostenkontrollmaßnahmen und Einsparungen, aber auch Sondereffekte, die beispielsweise aus Immobilientransaktionen resultierten, positiv bemerkbar. So hatte der Konzern vor wenigen Wochen sein Hauptquartier gewinnbringend verkauft.

Damit schaffte es der Einzelhändler in die schwarzen Zahlen: Der operative Gewinn belief sich auf 395 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Betriebsverlust in Höhe von 89 Millionen US-Dollar verbucht worden war. Unter dem Strich stand ein kleiner Jahresüberschuss von einer Million US-Dollar. 2015/16 hatte der JC Penney noch einen Nettoverlust von 513 Millionen US-Dollar ausweisen müssen. Der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,08 US-Dollar.

Striktes Sparprogramm: Im laufenden Geschäftsjahr soll das Ergebnis weiter steigen

„Wir sind froh darüber, trotz sehr schwieriger Marktbedingungen im Einzelhandel erstmals seit 2010 wieder einen Nettoüberschuss erzielt zu haben“, erklärte Konzernchef Marvin Ellison. Er verwies darauf, dass JC Penney noch 2013 einen Verlust in Höhe von fast 1,3 Milliarden US-Dollar hinnehmen musste, und erklärte, die eingeleiteten „Wachstumsinitiativen“ würden Wirkung zeigen. Vor allem mit den Fortschritten im vierten Quartal habe der Konzern „eine Plattform gelegt, auf die wir in den kommenden Jahren aufbauen können“.

Für das laufende Jahr erwartet das Management keine großen Sprünge beim Umsatz: Bestenfalls würden die Erlöse auf vergleichbarer Fläche um ein Prozent wachsen, schlimmstenfalls um ein Prozent sinken, heißt es in einer Mitteilung. Beim Ergebnis soll es allerdings aufgrund von Kostensenkungen weitere Fortschritte geben: Prognostiziert wurde ein um Sonderfaktoren bereinigter Gewinn pro Aktie zwischen 0,40 und 0,65 US-Dollar. Am Freitag kündigte das Unternehmen an, etwa 130 bis 140 Läden und zwei Vertriebszentren schließen zu wollen, um die Ausgaben weiter zu reduzieren.

