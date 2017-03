Top Ten: Die zehn reichsten Modemilliardäre 2017

In der Modeindustrie ist alles möglich. In einem Jahr ist eine Marke angesagt, im nächsten gehört sie zum alten Eisen. Dennoch gibt es ein paar Modeimperien, die sich seit langer Zeit hartnäckig and er Spitze halten. Genau diese Unternehmen erwirtschaften ihren Inhabern gigantische Summen an Geld und machen diese zu Milliardären. Wer im vergangenen Jahr alles richtig gemacht hat und wer sich verschlechterte, sehen Sie in unserer interaktiven Karte.

FashionUnited untersucht die Vermögensentwicklungen der reichsten Unternehmer der Mode im vergangenen Jahr..

Die Top Ten der reichsten Modemillliardäre sehen Sie, wenn Sie den Button ‚Start Exploring’ klicken

Eine eigene Liste der reichsten Modeunternehmer veröffentlicht FashionUnited im Juni 2017.