Diesel: neues Label soll Echtheit von Jeans bezeugen

Um gegen Fälschungen seiner Kleidungsstücke vorzugehen, wird die italienische Denim-Marke Diesel bis Ende des Jahres all seine 5-Pocket-Jeans mit einem Etikett ausgestatten, anhand dessen Kunden prüfen können, ob sie eine echte Diesel-Jeans vor sich haben oder nicht.

Zu diesem Zweck hat das italienische Label gemeinsam mit dem US-Unternehmen Certilogo ein im Heißdruck produziertes QR-Code-Etikett entwickelt, das künftig am Bund aller Diesel-Jeans zu finden sein wird. Unter der Aufschrift „Scan for Authenticity“ befindet sich eine 12-stellige Zahl und ein Code, den Kunden mithilfe einer App scannen und so prüfen können, ob sie es mit einer echten Diesel-Jeans zu tun haben.

„Die Beziehung zwischen Marken und Verbrauchern hat sich im digitalen Zeitalter verändert. Es ist nicht akzeptabel [zum Kunden] zu sagen 'pass auf und viel Glück', wenn es um Fälschungen geht, gerade wenn jeder von uns die Technologie in seiner Tasche hat, um sie zu stoppen”, sagte Certilogo-Geschäftsführer Michael Casucci.

„Wir haben diesen gezielten Ansatz gemacht, um das Vertrauen der Verbraucher in Diesel zu erhöhen und mit ihnen einen direkten Dialog zu schaffen. Mithilfe von Certilogo ermöglichen wir all unseren Diesel-Fans, eigenhändig die Identität unserer exklusiven Jeans zu prüfen und garantieren, dass der Kauf unserer Produkte sicher und geschützt ist”, erklärte Diesel-Geschäftsführer Alessandro Bogliolo.

Bereits über 50 Marken nutzen die Leistungen von Certilogo, darunter Cherokee, Chopard, Dieckies, Lanvin, Moschino, Versace, sorgen Fälschungen doch weltweit jährlich für Einnahmeeinbußen von 1,8 Billionen(!) US-Dollar und den Verlust von 25 Millionen Arbeitsplätzen. Diese Technologie wird sich besonders beim Kauf von Kleidungsstücken im Internet bewähren, da sie vorher nicht selbst begutachtet werden können. Internationalen Onlinehändlern wie Alibaba etwa wird wiederholt vorgeworfen, nicht genug gegen Fälschungen zu tun .

Foto: Certilogo