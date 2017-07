Pepe Jeans plant 50 neue Filialen in Indien

Pepe Jeans hält an seinen Expansionsplänen in Indien fest und will noch in diesem Jahr 50 weitere Filialen im Land eröffnen. Damit würde sich die Zahl der Geschäfte der Denim-Marke dort auf 270 erhöhen.

Das Unternehmen ist bereits seit einigen Jahren in Indien vertreten und produziert inzwischen “fast eine Million Kleidungsstücke pro Jahr…und treibt damit die 'Make in India'-Initiative des Premierministers voran”, sagte Kavindra Mishra, Geschäftsführer von Pepe Jeans India in einem Interview mit PTI.

Erst vor knapp zwei Jahren hatte die Denim-Marke ihren verstärkten Fokus auf Indien zu Expansionszwecken angekündigt und von Umsätzen zwischen 14 und 15 Milliarden Rupien (187-200 Millionen Euro) bis zum Geschäftsjahr 2018-19 gesprochen. Soweit ist das Unternehmen noch nicht, verzeichnete es doch im Geschäftsjahr einen Einzelhandelsumsatz von 7,3 Milliarden Rupien (rund 99 Millionen Euro) und erwartet für 2017 9 Milliarden Rupien (rund 122 Millionen Euro) Umsatz.

Jedoch hat sich die Zahl der Verkaufsstellen seit 2015 von 700 Multimarken-Geschäften auf 1.500 Verkaufsstellen mehr als verdoppelt. Zudem möchte die Marke bald von den Gesetzesänderungen im Monomarken-Einzelhandel Gebrauch machen und über eigene Geschäfte verkaufen.

Zudem hat Pepe Jeans seine Produktkategorien in Indien erweitert und im letzten Jahr eine Kindermodelinie eingeführt. Inzwischen ist Indien das einizige Land, in dem es sechs exklusive Pepe Jeans Kindermode- und Accessoires-Geschäfte gibt. Zudem soll das Gesamtangebot um die Kategorien Unterwäsche und Schuhe erweitert werden.

Derzeit werden nur 5 Prozent der Umsätze über den Onlinehandel erzielt, der großes Potenzial hat und ausgebaut werden soll. Dazu hatte Pepe Jeans Anfang des Jahres eine neue B2B-Plattform angekündigt, die das System für Großhandelskunden optimieren und den Schritt hin zu einem digitalen System unterstreichen soll. Entsprechend hat Pepe Jeans India auch sein Marketingbudget um 50 Prozent aufgestockt und will seine Multikanalstrategie bis 2018 ausrollen.

Indien wird auch eine große Rolle spielen, was die Expansion in andere Region angeht: “Wir sind definitiv auf der Suche nach neuen Märkten, die wir aus Indien aus bedienen können. Deshalb erkunden wir Möglichkeiten in Südostasien und in Nahost. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres in anderen Ländern tätig sein werden, wobei wir von Indien aus operieren werden”, sagte Mishra im Interview mit India Retailing.

Foto: Pepe Jeans London