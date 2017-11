The North Face setzt auf deutsche Liebe für Outdoor-Kleidung in Berlin

The North ...

Die Outdoor-Marke The North Face hat seine zweite europäische Lifestyle-Ladenfläche am vergangenen Freitag in der deutschen Hauptstadt eröffnet. Die Marke des amerikanischen Bekleidungskonzerns VF Corporation setzt dabei auf die notorische Liebe der Deutschen für Funktionsbekleidung und den Berliner Hang zu Streetwear.

"Berlin ist dabei einer der Hauptstäde für Streetwear weltweit zu werden. Das mit der allseits bekannten Liebe der Deutschen für Outdoor-Kleidung kombiniert, macht es selbstverständlich für uns hier unseren nächsten Urban Exploration Lifestyle-Laden zu eröffnen", sagte Darren Cookson, Vice President Product von The North Face für Europa, Mittlerer Osten und Africa in einer Mitteilung.

Fakten zum Store: Ladenfläche: 110 Quadratmeter

Öffnungszeiten: 10:00 to 21:00

Adresse: Munzstrasse 8, 10078 Berlin

Der Laden bietet das gesamte Lifestyle-Sortiment von Northface an - von den Black Series bis hin zu den Kapsel-Kollektionen, Segeltaschen und Rucksäcken, sowie Kollaborationen mit anderen Marken.

Die Marke The North Face gehört zur VF Corporation und wurde 1966 in San Francisco gegründet. Zurest wurden Bergsteigerartikel angeboten bis das Sortiment mit der Zeit auf Bereiche wie Klettern, Extremskifahren, Snowboarden und Ausdauerlauf ausgeweitet wurde.

Fotos: The North Face

