Kingpins hautnah: Wie Gründer Andrew Olah die Denim-Industrie sieht

Kaum einer kennt den Denim-Markt wie Andrew Olah. Er gründete 2004 die Denim-Messe Kingpins in New York und hat das Konzept seither mutig in die unterschiedlichsten Märkte der Welt transportiert. Hier spricht er über seine neuen Ideen, die Zukunft der Denim-Industrie, über ewige Wahrheiten und unsinnige Fragen.

Sie haben die Messe Kingpins 2004 für die Denim Community gegründet. Heute ist sie ein internationales Event mit verschiedenen Locations weltweit. Welches Fazit ziehen Sie aus den letzten 13 Jahren?

2004 haben wir die erste Denim-Supply-Chain-Show gegründet und mit Kingpins ein neues Messe-Genre kreiert, das seitdem nachgeeifert wird. Meine Schlussfolgerung ist, dass das Kopieren von Ideen in einigen Branchen gegen das Gesetz ist und in anderen Branchen sind wir gezwungen, es als Kompliment zu betrachten.

Ich bin natürlich sehr stolz - wir haben etwas geschaffen, dass es Wert ist kopiert zu werden, und das die Leute gerne besuchen. Kingpins macht alle in unserer Firma glücklich, aber vor allem sind wir echt begeistert von der Zukunft der Denim-Industrie und unserer möglichen Rolle in ihrer Weiterentwicklung.

Warum war es überhaupt wichtig, eine spezielle Denim-Messe zu schaffen?

Wie kann eine 110-Milliarden-Dollar Industrie kein eigenes Forum mit Aktivitäten und Selbstanalyse haben? Das war die Frage, die dazu beigetragen hat, Kingpins zu starten. Und noch mehr fragten wir uns, warum Leute aus New York City in ein Flugzeug steigen müssen, um in Europa eine Textilmesse zu sehen? Warum gab es keine Textil-Shows in New York, zu der die Europäer kommen? Paris? Frankfurt? Warum nicht New York? Das erschien uns seltsam.

Was unterscheidet Kingpins NY von Kingpins Amsterdam oder China?

Ich habe gelernt zu akzeptieren, dass jede Show wie ein Kind ist, und egal was du tust, jedes Kind ist anders als seine Geschwister. Jeder Markt ist anders in der Nachfrage, im Stil, in der Begeisterung und der Kultur. So werden alle unsere vier Shows mit der gleichen Absicht und intellektuellen Überlegungen produziert, und dennoch unterschiedlich empfangen und einzeln wahrgenommen - einschließlich Hongkong. Ich sollte auch sagen, dass die Orte das Bild unserer Show verändern. Der Gashoulder, unsere Location in Amsterdam, ist ein prächtiges Gebäude, und unsere anderen Veranstaltungsorte sind damit kaum vergleichbar, weil Gashoulder Gebäude im Rest der Welt nicht existieren. Aber wir schauen weiter!

Wie entwickelt sich Kingpins in China?

Unser Plan ist einfach. Wir machen Road Shows in China, besuchen drei Städte in fünf Tagen und gehen zum Kunden. Unsere Shows sind dort, was man als B-Städte in China einstufen kann. Städte, in denen andere ihre Aufmerksamkeit nicht fokussieren können. Aber dort gibt es dennoch bis zu 1.500 Marken und Einzelhändler, und unsere Absicht ist es, fleißig zu arbeiten, um diese Marken zu bedienen, indem wir zu ihnen kommen und globales Denim bringen Lieferanten, Perspektive und spezifische Themen. Wer sonst würde nach Zhenzhou oder Xiamen gehen wenn nicht Kingpins?

2018 oder 2019 können wir hoffentlich die Road Shows beenden, die anstrengend sind - aber lustig - und uns in ein paar Standorten mit einem normalen Eventgeschäft niederlassen.

Wird es auch außerhalb Asiens neue Standorte geben oder andere Neuigkeiten?

Wir betrauern immer noch Kingpins Miami. Unser nächster Standort ist unklar und undefiniert. Wir können sagen: Es wird nicht Bangladesch, Vietnam, Indien oder irgendwo in Asien sein. Im Moment liegt unser Fokus auf unseren aktuellen Städten, unseren Road Shows und unseren geliebten Kingpins Transformers, die 2018 auf die Straße kommen könnten.

Die Kingpins Tranformers sind ein Tagungs-Event. Worum geht es da?

Kingpins Transformers ist eine Tagungs-Reihe und bietet denjenigen Mitgliedern der Denim-Community eine Plattform, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Denim-Industrie engagieren. Es geht dabei um Veränderungen, die in der Jeans-Industrie angestoßen werden müssen, um bis 2029 umweltfreundlicher, sozial verantwortlich und finanziell solide aufgestellt zu sein. Die Transformers wurden von den Kingpins Show Organisatoren in Zusammenarbeit mit dem House of Denim entwickelt.

Wenn ich ehrlich bin, ist Kingpins Transformers die Zukunft für Kingpins. Dort können wir Dinge verändern, die für die Welt wichtig sind - eine Veränderung zum Besseren, auf die wir wirklich stolz sein können.

Jeans sind heute ein Teil der Modewelt - wie das ‚Kleine Schwarze‘. Was sind derzeit die wichtigsten Trends und Innovationen im Denim?

Ich bin nicht derjenige, der diese Frage beantworten kann. Wie das Kleine Schwarze werden auch Denim & Jeans – zumindest in absehbarer Zukunft - weiter bestehen und immer wieder neue Nuancen hervorbringen.

Was ist Ihre Vorhersage: Wie wird sich Jeanswear die nächsten Jahre entwickeln?

Kreatives Design wird Denim in einer unbegrenzten Anzahl von Möglichkeiten immer wieder neu erfinden. Kunst und Schöpfung ist eine ständige Reihe von unaufhaltsamen und unvorhersehbaren Veränderungen, glücklicherweise.

Was keiner von uns genau weiß, ist, wie die Verbraucher ihre Jeans in der Zukunft kaufen werden und wer diese Verbraucher sind? Ich freue mich über die neuen Konsumenten aus China und Indien und die neuen Generationen in den entwickelten Nationen. Keiner dieser Leute teilt unsere Vergangenheit, unsere Kultur oder unsere Annahmen, und ihre Annäherung an Jeans wird neu sein und ein provokatives neues Element unserer Branche hinzufügen.

Das Internet ist wie ein wilder LKW, der die Autobahn entlang rast und unsere alten historischen Paradigmen überrollt, der alles, was war oder ist in Stücke zu sprengen droht. Ich finde diesen Prozess faszinierend und eine sehr interessante Gelegenheit für diejenigen, die das Fahrzeug kommen hören und beobachten, welche Unfälle dabei so passieren.

Sicher ist – und das ist eine ewige Wahrheit, dass Jeans immer wieder diejenigen glücklich machen wird, die Denim wirklich lieben. Die Nachahmer, die Denim und Jeans nur als Mittel zum finanziellen Erfolg sehen, werden ‚geoutet‘. Diese Leute und Firmen werden nicht überdauern.

Lange Zeit war es nicht denkbar, dass Stretch den Denim-Markt so stark erobert. Wird der Trend weitergehen oder ist es schon auf dem Abstieg?

Ich denke, Stretch ist hier um zu bleiben, lediglich der Prozentsatz auf dem Markt variiert. Stretch ist wie unser kleines Hündchen an einer langen Leine. Wir wissen immer, dass es da ist, auch wenn wir es nicht sehen können.

Woher kommen die neuen Einflüsse in der Denim-Szene?

Die wirklichen Einflüsse werden immer die Kreativen bei den Denim-Herstellern sein, die Kreativen in den Chemie- und Farbstoff-Firmen, ohne die wir nicht operieren können. Und wir können niemals diejenigen vergessen, die Maschinen wie Laser, Ozonmaschinen und Roboter entwickeln und entwerfen - diese Menschen werden in der Zukunft viel beeinflussen. Und schließlich haben wir die kreativen Göttinnen und Götter bei den Marken und Einzelhändlern, die sich neue Stile und Ideen ausdenken.

Auch die Influencer der Internet-Blogs gehören dazu, sie sorgen für das Interesse am Denim-Markt ohne das die Denim-Szene nicht leben kann. Auch wenn das Interesse oft an den notwendigen langfristigen Veränderungen fehlt.

Welches sind Ihre Lieblingsorte um nach neuen Trends Ausschau zu halten?

Ich denke, Amy Leverton, Piero Turk, Adriano Goldschmied oder Jason Denham sollten das beantworten.

Premium-Denim kommt aus Italien oder Japan, so lautete die Regel für eine lange Zeit. Ist das noch heute so? Welche Länder sind heute führend im Premium-Denim?

Ich dachte, die Worte ‚Premium-Denim‘ wurden in einen kleinen Sarg gelegt und auf dem toten Wortfriedhof begraben. Jeder sagt, sie sind ‚Premium-Denim‘-Lieferanten. Kein Denim-Hersteller bei Kingpins oder irgendeiner anderen Show sagt: ‚Wir haben keinen Premium-Denim‘. Also, wenn die Worte sinnlos geworden sind, ist die Frage nicht zu beantworten. Interessanter ist es, Sie zurück zu fragen, glauben Sie, dass alle Italiener in unserer Branche kreativ im Denim sind, nur weil sie in Italien leben? Gleiche Frage für Japan. Sind alle Japaner, die in Denim kreativ arbeiten? Ist das wirklich ein glaubwürdiges Konzept?

Es ist absolut vernünftig und notwendig, individuelle Exzellenz unabhängig vom Pass zu denken. Eine gute Person ist eine gute Person, eine gute Idee ist eine gute Idee. Klar ist, dass viele kreative Ideen eher aus Italien kommen, als aus Bangladesch, und japanischer Selvege hat etwas unbestreitbar Interessanteres als die meisten anderen Selvege Denims, die aus Entwicklungsländern oder sogar aus Italien kommen. Aber auch Entwicklungsländer schaffen häufig super coole neue Dinge, die schön, ausgezeichnet und so gut sind wie von überall auf der Welt. Warum auch nicht? Sie haben italienische und japanische Berater, wenn wir zurück zum ethnischen Thema gehen wollen.

Und übrigens zählen sich auch viele türkische Denim-Hersteller zu den ehemaligen ‚Premium-Denim‘ Lieferanten, genauso wie ein paar in Thailand und Brasilien.

Vor allem im männlichen Denim-Markt gibt es eine gewisse Nostalgie für alte Traditionen und Techniken. Gibt es irgendwelche Tendenzen, dass die Produktion in die USA oder Europa zurückkehren wird? Wenn ja, haben Sie Beispiele?

In den USA gibt es zwei neue Denim-Hersteller. Wird es ihnen gelingen? Ich denke, sie werden die gleichen Probleme haben wie die geschlossenen Webereien in der Vergangenheit. Die Probleme sind nicht weggegangen, sondern wurden noch intensiviert. Doch wenn sich solche Hersteller an unsere neuen Herausforderungen anpassen, wird es ihnen gelingen. Ich habe noch nicht gehört, dass neue Hersteller in Europa oder Japan aufgetaucht sind.

Bisher waren die großen Denim-Marken die Trend- und Innovationsführer. Heute liegen oft die kleinen Marken oder die Fast-Fashion-Marken vorne. Was haben die Diesels, Replays und Levi's falsch gemacht?

Ich bin mir nicht sicher, ob die Marken, die Sie erwähnen, etwas falsch oder richtig gemacht haben. Ich meine, was hat Levi‘s 1964 gemacht, um die Nachfrage zu schaffen? Ich glaube, sie haben nichts getan. Die Gesellschaft änderte sich, und die Leute, die die Veränderung vorantrieben, wollten dabei Jeans tragen. Levi‘s profitierte davon und diese neue Welle der Nachfrage trug die Marke vorwärts.

Was hat Diesel in den späten 90er Jahren gemacht? Sie hatten zufällig genau das, was die Welt gerade wollte. Diesel war da und verfügbar.

Damit will ich nicht das tolle Marketing und Design dieser Firmen kleiner machen als es war und ist. Der große Anstieg der Nachfrage, der am Anfang vieler Brands steht, ist immer unvorhersehbar und unplanbar.

Was ist mit Ihrer persönlichen Jeansliebe? Sammeln Sie Denim oder Jeans?

Ich sammle eigentlich nur Fotos und Schnickschnack. Ich mag die Idee, gezwungen zu sein, mein Haus oder meine Firma in Eile zu verlassen und in 4 Sekunden nur mein Telefon zu nehmen, weil sonst nichts wirklich wichtig ist.

Das heißt nicht, dass ich meine Jeans nicht liebe, aber sie sind Jeans - nicht kleine Menschen oder Pillen, die Leben retten. Jeans stellen Zeit für mich dar. Momente, Freunde, Orte, Glück, Wachstum oder Katastrophen – genau wie Fotos.

Fotos: Kingpins Show