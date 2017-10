Kingpins Transformers und ZDHC geben Zusammenarbeit bekannt

Kingpins Transformers, die Nachhaltigkeitsplattform der führenden Denim-Messe Kingpins, und Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) werden künftig zusammenarbeiten, um einen nachhaltigeren Umgang mit Chemikalien in der Denimindustrie und eine allgemein bessere Umweltleistung der Branche zu erreichen. Dies gab Kingpins gestern in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Kooperation wird die Umbruchstimmung von Kingpins Transformers mit ZDHCs Ziel verbinden, in der Textil-, Leder- und Schuhindustrie den kompletten Verzicht auf gefährliche Chemikalien zu erreichen und einen besonderen Schwerpunkt auf die speziellen Bedürfnisse der Denim-Wertschöpfungskette legen.

Die neueste Initiative mit ZDHC wurde von zwei Gründungsmitgliedern und wichtigen Beitragsleistenden von Kingpins Transformers unterstützt und vorangetrieben - Alberto De Conti von Garmon Chemicals und Miguel Sanchez von Archroma.

„Die Herren De Conti und Sanchez sind wichtige Stimmen und Köpfe - Führer der Denimindustrie - und wir werden darauf vertrauen, dass sie das Ziel erreichen, Industriestandards für die Denim-Lieferkette zu etablieren“, sagte Andrew Olah, Gründer von Kingpins Transformers und Kingpins. „Wir alle glauben an die Notwendigkeit, einheitliche Industriestandards zu etablieren - wie die MRSL- und Abwasserrichtlinien von ZDHC, und wir werden alle gewissenhaft daran arbeiten, dies als internationalen Standard zu schaffen.“

Das ZDHC-Programm ist auch als “Roadmap to Zero” bekannt. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat sich Kingpins Transformers, die halbjährliche Tagungsreihe, für Innovationen in der Jeansbranche eingesetzt, um sie bis 2029 umweltfreundlicher, sozialverantwortlicher und finanziell solide zu machen. Kingpins Transformers wurde von den Kingpins Show-Organisatoren in Zusammenarbeit mit dem House of Denim entwickelt.

„Wenn ich ehrlich bin, ist Kingpins Transformers die Zukunft für Kingpins. Dort können wir Dinge verändern, die für die Welt wichtig sind - eine Veränderung zum Besseren, auf die wir wirklich stolz sein können“, erklärte Olah im Interview mit FashionUnited im Juli dieses Jahres.

Die nächste Kingpings Transformers-Tagung findet am 24. Oktober 2017 im Rahmen der Kingpins Amsterdam statt, die vom 25. bis 26. Oktober 2017 im Gashouder Building in der Westergasfabriek abgehalten wird.